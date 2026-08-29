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"Максим показує свій кокос": Галкін заінтригував фотографією на пляжі

Олена Кюпелі
29 серпня 2026, 23:18
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Артист Максим Галкін продовжує "дратувати" своїх прихильниць.
Максим Галкін - день народження
Максим Галкін - день народження / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

  • Що показав Максим Галкін
  • Що йому написали в коментарях

Відомий гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, продовжує хвилювати своїх прихильниць пікантними фото.

Цього разу гуморист вирішив "вразити" жіночу аудиторію соціальної мережі Instagram, і на допомогу собі взяв кокоси.

відео дня
Максим Галкін із кокосами
Максим Галкін з кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

Він сфотографувався в одних лише плавках на пляжі, чим викликав величезну радість своїх фоловерів. Втім, аудиторія дружно обдарувала гумориста своїми компліментами та кумедними жартами.

Максим Галкін із кокосами
Максим Галкін з кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

Зокрема, шанувальники жартома адресують свої дописи дружині гумориста - Аллі Пугачовій. Суть у тому, що "Максим бавиться".

Максим Галкін із кокосами
Максим Галкін із кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

"Аллочка, ось Максим нам свій кокос показує", "Кокос проМакс, ми ще не пробували... брати й тікати, "Апполоне", "Дочекалися, дівчата. А то давно не було пристойного контенту", "А можна ще й банан", - жартують прихильниці в коментарях.

Максим Галкін із кокосами
Максим Галкін з кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru
Максим Галкін із кокосами
Максим Галкін з кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

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Про особу: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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