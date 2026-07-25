"Відійдіть!": Галкін різко захистив Пугачову під час рідкісного виходу в люди

Ви дізнаєтеся:
- Алла Пугачова та Максим Галкін прийшли на концерт Лайми Вайкуле
- У яких образах з'явилася зіркова пара
На фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі серед почесних гостей помітили Аллу Пугачову та Максима Галкіна, які покинули РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Кадрами пари з відкриття заходу поділилися на фан-сторінці в Instagram.
Для виходу у світ 77-річна примадонна обрала елегантний ансамбль: сірий піджак поверх чорної кофти, білі штани з чорним ременем і стильний білий берет. Образ доповнив яскравий макіяж з ефектними стрілками. Максим Галкін з’явився на публіці в білому костюмі, доповнивши образ двома золотими ланцюжками та безліччю браслетів на руках.
Вийшовши з автомобіля, шоумен зробив селфі з дружиною, після чого подружжя вирушило до журналістів. Однак поведінка надто наполегливих фотографів викликала у Галкіна роздратування:
"Та чому ви так прямо... Та відійдіть! Це ж буде ось таке обличчя!" - обурився артист.
Пугачова позувала перед камерами лише кілька секунд, після чого з посмішкою запитала у преси: "На концерт підемо?". Після цього журналісти розступилися, звільнивши шлях до червоної доріжки. Увійшовши до залу, співачка із задоволенням дивилася концерт і підтримувала виконавців оплесками.
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Про персону: Алла Пугачова
Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
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