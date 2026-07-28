"Як виросла": Галкін показав дорослу доньку від Пугачової

Коротко:
- Як зараз виглядає Ліза Галкіна
- Що написав сам артист
Відомий гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, поділився рідкісним фото своєї доньки Лізи, яку він виховує разом з Аллою Пугачовою.
Відповідне фото Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На фото дівчинка Ліза притиснулася до гумориста зі спини й поклала свій довгий хвіст на голову татові. "Приміряв колір волосся Лізи", - написав він.
У коментарях, як і очікувалося, розхвалили дівчинку, яку на сторінці Галкіна завжди обсипають компліментами.
"Найкращий тато і красуня-донечка", "Як виросла Ліза! Красуня!", "Сімейне щастя вам дуже личить", "Ах, молодому красеню все личить! Ліза підросла. Молодці! Щастя вам", - пишуть фоловери Максима.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше "Главред" повідомляв, що російська естрадна співачка Алла Пугачова під час свого візиту до Латвії поділилася подробицями свого стану.
Раніше також фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента країни-окупанта Дмитра Пєскова і належить до "кремлівської еліти", що підтримує терористичне вторгнення Росії в Україну, подала позов проти Ради Європейського Союзу.
Вас також може зацікавити:
- "Гарний, чорт забирай": Галкін похизувався у свої 50 і змусив зірок остовпіти
- Шостий десяток: "красень" Галкін і його торс знову вразили прихильниць
- Моєму коханому: Пугачова показала ніжне фото з Галкіним
Про особу: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред