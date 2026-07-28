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"Як виросла": Галкін показав дорослу доньку від Пугачової

Олена Кюпелі
28 липня 2026, 22:27
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Максим Галкін опублікував кумедне фото зі своєю дорослою донькою Лізою.
Максим Галкін підтримав традицію своєї дружини
Максим Галкін з'явився з дочкою Лізою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

  • Як зараз виглядає Ліза Галкіна
  • Що написав сам артист

Відомий гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, поділився рідкісним фото своєї доньки Лізи, яку він виховує разом з Аллою Пугачовою.

Відповідне фото Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На фото дівчинка Ліза притиснулася до гумориста зі спини й поклала свій довгий хвіст на голову татові. "Приміряв колір волосся Лізи", - написав він.

Максим Галкін із дочкою Лізою
Максим Галкін із донькою Лізою / Фото Instagram/maxgalkinru

У коментарях, як і очікувалося, розхвалили дівчинку, яку на сторінці Галкіна завжди обсипають компліментами.

"Найкращий тато і красуня-донечка", "Як виросла Ліза! Красуня!", "Сімейне щастя вам дуже личить", "Ах, молодому красеню все личить! Ліза підросла. Молодці! Щастя вам", - пишуть фоловери Максима.

Макс Галкін та його торс
Макс Галкін і його торс / Фото Instagram/maxgalkinru

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Раніше "Главред" повідомляв, що російська естрадна співачка Алла Пугачова під час свого візиту до Латвії поділилася подробицями свого стану.

Раніше також фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента країни-окупанта Дмитра Пєскова і належить до "кремлівської еліти", що підтримує терористичне вторгнення Росії в Україну, подала позов проти Ради Європейського Союзу.

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Про особу: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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