Ольга Навроцька та Алан Бадоєв презентують перший фентезі-всесвіт про українську силу

Мультимедійний проєкт, над яким творчий тандем працював протягом трьох років, отримав назву "Хроніки Сили".

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Хроніки Сили - творці проєкту Алан Бадоєв та Ольга Навроцька розкрили деталі / колаж: Главред, фото: Прес-служба

У квітні 2022 року Алан Бадоєв публічно пообіцяв працювати над культурним кордоном між нашим ворогом та Україною. Першим кроком стала документальна стрічка режисера "Довга Доба", яка дала змогу відчути правду про війну в Україні глядачам з більш ніж 35 країн світу. Настав час другого кроку. Як зазначають кріейтори, він покликаний створити новітній епос, аби розповісти світу, хто такі українці та в чому наша сила.

Робота над проєктом стартувала у травні 2022 року, одразу після деокупації Київщини. Тоді, після 10-річної паузи в роботі, Алан та Ольга зустрілися в Києві на Володимирській гірці та знайшли ідею, яка захопила обох, відродивши в результаті співпрацю. З того часу проєкт значно виріс та залучив істориків, міфологів, географів, художників, композиторів, дизайнерів, консультантів з мов, дослідників та інших унікальних фахівців, продовжуючи об’єднувати навколо себе талановитих українців.

"Ми прагнемо відродити для українців памʼять про наше коріння і створити новітні легенди, які даватимуть Силу всім наступним поколінням і зачарують світ. Тож взяли все найцікавіше з нашої міфології й історії та перетворили на незвичайний, автохтонний всесвіт, який розкриє, в чому полягає і звідки береться українська сила", — зазначають творці проєкту Алан Бадоєв і Ольга Навроцька.

Хроніки Сили - творці проєкту Алан Бадоєв та Ольга Навроцька розкрили деталі / Прес-служба

"Важливо підтримувати та просувати проєкти, що розповідають про історію та культуру нації, тому що саме через них ми зберігаємо національну ідентичність і передаємо її наступним поколінням. Історія допомагає нам зрозуміти, хто ми є, і дає змогу вчитися на помилках та досягненнях минулого. Культура своєю чергою формує наші цінності, традиції та світогляд. Підтримуючи такі проєкти, ми не лише збагачуємо національну спадщину, а й відкриваємо іншим народам нашу унікальність, сприяючи взаєморозумінню і повазі у світі. Саме тому агенція BadoevID відповідатиме за розвиток проєкту. Ми раді об'єднувати українські компанії й бренди та впевнені, що це буде неймовірно гарна, емоційна подорож", — коментує свою участь у проєкті співзасновниця креативної агенції BadoevID Анна Ковальова.

Свій великий шлях "Хроніки Сили" розпочинають з прологу під назвою "Молитва Сили". За словами Алана Бадоєва та Ольги Навроцької, ця молитва створена для того, аби в найтемніші часи передати кожному українцю силу нашого коріння.

"Молитва Сили" — це маніфест єдності. У ньому представлені головні герої епосу, який спирається на фольклорно-міфологічне коріння та історичні події від скіфських часів до сьогодення. У молитві до глядача звертаються перший козак-характерник Хорт, княгиня Ольга, бог грому та військової звитяги Перун, скіфська цариця амазонок Табіті та українська богиня смерті та рівноваги Марена.

Марена, Табіті / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Перун, Хорт / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Музику до прологу "Хронік Сили" написав Макс Барських. Це далеко не перша робота музиканта як композитора. Барських з дитинства великий шанувальник фентезі, тому натхненно взявся за створення саундтреку "Молитви Сили", оскільки давно мріяв про щось подібне в українському кінематографі.

До фентезі-всесвіту "Хроніки Сили" увійдуть комікси, художня книга, анімаційний та художній серіали, а також комп’ютерна рольова гра.

Перша закрита презентація проєкту "Хроніки Сили" для журналістів відбулася 9 жовтня у столичному кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ "Гулівер").

Медіапартнером проєкту є 1+1 media.

Слідкуйте за розвитком фентезі-всесвіту та доєднуйтесь до Сили!

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