El Кравчук розповів, як побився з Фаготом Михайлютою: "Домовилися про це"

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Українські артисти El Кравчук (справжнє ім'я - Андрій Остапенко) та Олег 'Фагот' Михайлюта знайомі вже багато років. І за цей час між ними навіть виникали конфлікти.
Про це Ель Кравчук розповів Люкс ФМ. Одного разу конфлікт між ним і Михайлютою дійшов до бійки, хоча спершу складно було навіть уявити, що артисти можуть посваритися через таке.
Як згадує Остапенко, він із Фаготом брав участь у модному показі. Сварка сталася за лаштунками, коли Михайлюті здалося, що в ЕльКравчука вбрання краще. Слово за слово, і артисти вступили в бійку.
"Бійка була одна. Ми домовилися про це не розповідати ніколи…Це був Фагот. Було дуже весело. Ми разом брали участь у показі моделей. Нас одягли в дуже яскравий одяг, і Фагот щось відчув, що одяг у мене краще, аніж в нього. У нас виник конфлікт, але все ж таки цей конфлікт був на тлі мого яскравого образ. Ми побилися…", - згадує El Кравчук.
Чоловіків, до слова, розняла Ольга Навроцька, українська дизайнерка і кохана Олега Михайлюти. Вона показала їм наскільки смішною зі сторони виявилася причина їхньої бійки, після чого Ель Кравчук і Фагот помирилися.
"Потім ми посміялися з цього. Навроцька нас помирила і сказала: "Ну ви й даєте, хлопці!" - розповів музикант.
Хто такий EL Кравчук?
EL Кравчук - український співак, актор і телеведучий. 1995 року подав заявку на участь у міжнародному конкурсі "Червона Рута" і переміг у ньому. Почався запис першого альбому. У 1996 році підписав контракт із лейблом "Музична біржа" і вступив до Київської державної консерваторії. У 1997 році вийшов перший альбом виконавця "Нічий". 2003 року Кравчук зробив перерву в сольній кар'єрі і весь час присвятив театральній постановці "Гамлет" (режисер - Андрій Жолдак). Кравчук взяв участь у 85 виставах в Україні, Голландії, Франції, Іспанії, Македонії, Хорватії, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Сербії.
Хто такий Олег Фагот Михайлюта?
Олег Михайлюта - український співак, музикант, продюсер, один із лідерів і вокалістів гурту ТНМК. Закінчив Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського за класом фагота, на честь чого отримав прізвисько, яке використовує як сценічний псевдонім - Фагот. Також є актором озвучки. Його голосом в українському дубляжі у серії фільмів "Пірати Карибського моря" говорить капітан Джек Горобець (у виконанні Джонні Деппа). 28 лютого 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні, записався в Територіальну Оборону; приєднався до добровольчого батальйону "Реванш".
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