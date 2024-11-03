El Кравчук розповів, як побився з Фаготом Михайлютою: "Домовилися про це"

Ель Кравчук розкрив суть конфлікту, який довелося розбороняти Навроцькій.

https://glavred.net/starnews/el-kravchuk-rasskazal-kak-podralsya-s-fagotom-mihaylyutoy-dogovorilis-ob-etom-10610978.html Посилання скопійоване

El Кравчук новини - Ель Кравчук розповів про бійку з Фаготом / колаж: Главред, фото: instagram.com/fahot, instagram.com/el.kravchuk

Читайте більше:

Чому El Кравчук побився з Фаготом

Чи змогли зірки помиритися після цього

Українські артисти El Кравчук (справжнє ім'я - Андрій Остапенко) та Олег 'Фагот' Михайлюта знайомі вже багато років. І за цей час між ними навіть виникали конфлікти.

Про це Ель Кравчук розповів Люкс ФМ. Одного разу конфлікт між ним і Михайлютою дійшов до бійки, хоча спершу складно було навіть уявити, що артисти можуть посваритися через таке.

відео дня

Як згадує Остапенко, він із Фаготом брав участь у модному показі. Сварка сталася за лаштунками, коли Михайлюті здалося, що в ЕльКравчука вбрання краще. Слово за слово, і артисти вступили в бійку.

"Бійка була одна. Ми домовилися про це не розповідати ніколи…Це був Фагот. Було дуже весело. Ми разом брали участь у показі моделей. Нас одягли в дуже яскравий одяг, і Фагот щось відчув, що одяг у мене краще, аніж в нього. У нас виник конфлікт, але все ж таки цей конфлікт був на тлі мого яскравого образ. Ми побилися…", - згадує El Кравчук.

Чоловіків, до слова, розняла Ольга Навроцька, українська дизайнерка і кохана Олега Михайлюти. Вона показала їм наскільки смішною зі сторони виявилася причина їхньої бійки, після чого Ель Кравчук і Фагот помирилися.

"Потім ми посміялися з цього. Навроцька нас помирила і сказала: "Ну ви й даєте, хлопці!" - розповів музикант.

Хто такий EL Кравчук? EL Кравчук - український співак, актор і телеведучий. 1995 року подав заявку на участь у міжнародному конкурсі "Червона Рута" і переміг у ньому. Почався запис першого альбому. У 1996 році підписав контракт із лейблом "Музична біржа" і вступив до Київської державної консерваторії. У 1997 році вийшов перший альбом виконавця "Нічий". 2003 року Кравчук зробив перерву в сольній кар'єрі і весь час присвятив театральній постановці "Гамлет" (режисер - Андрій Жолдак). Кравчук взяв участь у 85 виставах в Україні, Голландії, Франції, Іспанії, Македонії, Хорватії, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Сербії.

Хто такий Олег Фагот Михайлюта? Олег Михайлюта - український співак, музикант, продюсер, один із лідерів і вокалістів гурту ТНМК. Закінчив Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського за класом фагота, на честь чого отримав прізвисько, яке використовує як сценічний псевдонім - Фагот. Також є актором озвучки. Його голосом в українському дубляжі у серії фільмів "Пірати Карибського моря" говорить капітан Джек Горобець (у виконанні Джонні Деппа). 28 лютого 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні, записався в Територіальну Оборону; приєднався до добровольчого батальйону "Реванш".

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що новий бойфренд української ведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, розкрив таємницю, як довго пара вже перебуває у стосунках.

Також українська співачка і музичний продюсер Наталя Могилевська показала молодшу дочку під час сімейного відпочинку в Карпатах - артистка з трепетною ніжністю доглядає за своїми дівчатками.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред