Між суддями Нацвідбору на Євробачення 2025 сталася перепалка - причина

Сергій Танчинець вважає виконавців неформатом для Євробачення.

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Сергій Танчинець про гурт "ДК Енергетик" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Сергій Танчинець

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Сергій Танчинець розкритикував гурт "ДК Енергетик"

Джамала не погодилася з думкою співака

Український відомий співак Сергій Танчинець, який перебуває в суддях Нацвідбору на Євробачення 2025, заявив, що гурт "ДК Енергетик" не має багато шансів на перемогу.

Під час прямого ефіру Нацвідбору Танчинець уточнив, що в гурту специфічний жанр.

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"Постпанк - усе нормально. Але мені здається, що ви не на той конкурс прийшли. Але зі своєї точки зору ви робите все нормально. Ви і в "S.T.A.L.K.E.R.", і на "Євробаченні" - отримуєте медійність і це нормально. Але мені здається, що в лонглисті було чимало артистів, які могли б займати ваше місце, які мали амбіції перемагати на фіналі "Євробачення". За всієї поваги до вас і вашої музики, жанру, перспективи перемогти навіть в українському нацвідборі у вас невеликі", - сказав Сергій.

Але співачка Джамала, яка також судить фіналістів Нацвідбору, посперечалася з Танчинцем і зазначила, що їй сподобався виступ гурту "ДК Енергетик".

Євробачення-2025 - останні новини за темою

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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