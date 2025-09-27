Рус
53 хвилини, поцілунки і Меган: як пройшла зустріч принца Гаррі та короля Чарльза

Олена Кюпелі
27 вересня 2025, 17:11
54
Король Чарльз зустрівся зі своїм сином, який тепер живе у США.
Король Чарльз, принц Гаррі
Король Чарльз, принц Гаррі / колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

  • Як пройшла зустріч батька і сина
  • Що вона означає

Незважаючи на те, що 53-хвилинна зустріч принца Гаррі з його батьком, королем Карлом, не призвела до офіційного примирення, нові подробиці розкривають сентиментальні моменти, якими ділилися батько і син.

Як пише Page Six, принц Гаррі подарував батькові фотографію своєї молодої сім'ї в рамці, включно з дружиною Меган Маркл і їхніми дітьми, 6-річним Арчі та 4-річною Лілібет.

За даними видання, 76-річний король Чарльз також підніс принцу Гаррі подарунок на 41-й день народження - батько двох дітей відсвяткував цю подію 15 вересня.

За даними видання, батько і син зустрілися, коли Гаррі прибув на Land Rover у Кларенс-хаус.

Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС
Принц Гаррі зустрівся з батьком / bbc.com

Після обміну люб'язностями, поцілунків у щоку і чаювання, Гаррі, як повідомляється, покинув зустріч, вирушивши на прийом на честь своїх "Ігор нескорених".

Видання стверджувало, що "двері короля залишаються відчиненими для ще однієї особистої чашки чаю, коли Гаррі повернеться до Лондона", - хоча джерела в королівській сім'ї повідомили виданню, що Чарльз має намір дотримуватися Сандрінгемської угоди, у якій викладали умови звільнення Гаррі від обов'язків королівської сім'ї в січні 2020 року.

король Чарльз III
Король Чарльз III прийняв Гаррі/ ua.depositphotos.com

Це виключає гібридну роль "наполовину у складі, наполовину поза складом" для Гаррі, який залишив Велику Британію з герцогинею Сассекською, щоб жити в Монтесіто, штат Каліфорнія, у 2020 році.

"Король - людина, яка все прощає, але він абсолютно чітко підтримав рішення своєї покійної матері про те, що в королівській сім'ї, яка працює, не може бути "наполовину у складі, наполовину поза складом"", - раніше повідомило джерело в королівській родині.

Король Чарльз
Король Чарльз / інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III приступив до розробки плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

Про персону: король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Patriot від Ізраїлю перебуває в Україні, ще дві системи на підході - Зеленський

В Україні почали забороняти їзду на електросамокатах: названо перше місто

Потужність різко виросла: Україну атакувала "червона" магнітна буря

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею на городі за 31 с

05:30

"Жовтень буде небезпечним": банкір попередив про стрибок курсу валют

05:05

Неймовірне відкриття: знайдено скарб візантійських часів із сотнею золотих монет

