Драні шорти і майка-"алкоголічка": Галкін показав себе на пляжі

Гуморист дуже іронічно прокоментував своє власне фото.

https://glavred.net/starnews/dranye-shorty-i-mayka-alkogolichka-galkin-pokazal-sebya-na-plyazhe-10618544.html Посилання скопійоване

Максим Галкін показав фото молодості/ колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Ви дізнаєтеся:

Яке фото виставив артист

Що в ньому смішного

Російський гуморист Максим Галкін, який був на гастролях у США та Канаді, поділився цікавим фото, де постав у цікавому образі.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram, він виклав фото, на якому він виглядає молодим і задоволеним, а також цілком собі курортником.

відео дня

Своє фото він так і прозвав: "Лихі 90-ті". "Хлопчина на відпочинку. Греція. Бездоганний смак", - каже він.

Сам Галкін із властивим йому почуттям гумору іронізує над фото. "Важка шкіряна барсетка витончено підкреслює майку-алкоголічку вихідного дня, фривольні драні шорти з ненав'язливим забарвленням грайливо контрастують із серйозними котлами на руці. У кадр не потрапили сандалі, одягнені на темні дорогі шкарпетки, але купівельна спроможність моделі підкреслюється престижним поліетиленовим пакетом з модним принтом", - сміється артист.

Максим Галкін / інфографіка: Главред

Максим Галкін - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Максим Галкін не втрачає надії, що в РФ його виключать зі списку іноагентів і хоче знову оскаржити свій статус у країні-окупанті. Гуморист оскаржив у Верховному суді статус іноземного агента.

А також Максим Галкін виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Галкін ще раз показав своє ставлення до українців, виконавши пісню "Смерека". У мережі з'явилося відео виступу артиста і варто зазначити, що Галкін уже не вперше на концертах виконує пісні українською мовою.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред