Драні шорти і майка-"алкоголічка": Галкін показав себе на пляжі

Ви дізнаєтеся:
- Яке фото виставив артист
- Що в ньому смішного
Російський гуморист Максим Галкін, який був на гастролях у США та Канаді, поділився цікавим фото, де постав у цікавому образі.
Зокрема, на своїй сторінці в Instagram, він виклав фото, на якому він виглядає молодим і задоволеним, а також цілком собі курортником.
Своє фото він так і прозвав: "Лихі 90-ті". "Хлопчина на відпочинку. Греція. Бездоганний смак", - каже він.
Сам Галкін із властивим йому почуттям гумору іронізує над фото. "Важка шкіряна барсетка витончено підкреслює майку-алкоголічку вихідного дня, фривольні драні шорти з ненав'язливим забарвленням грайливо контрастують із серйозними котлами на руці. У кадр не потрапили сандалі, одягнені на темні дорогі шкарпетки, але купівельна спроможність моделі підкреслюється престижним поліетиленовим пакетом з модним принтом", - сміється артист.
Максим Галкін - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, Максим Галкін не втрачає надії, що в РФ його виключать зі списку іноагентів і хоче знову оскаржити свій статус у країні-окупанті. Гуморист оскаржив у Верховному суді статус іноземного агента.
А також Максим Галкін виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Галкін ще раз показав своє ставлення до українців, виконавши пісню "Смерека". У мережі з'явилося відео виступу артиста і варто зазначити, що Галкін уже не вперше на концертах виконує пісні українською мовою.
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Хто такий Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
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