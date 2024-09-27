Галкін ввів суворі заборони для росіян на своїх концертах

Максим Галкін не став церемонитися з росіянами, які хочуть потрапити на його концерти.

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Максим Галкін ввів суворі обмеження для росіян/ колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російський комік Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, заборонив росіянам знімати і записувати його на диктофон під час туру по США і Канаді.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, за цим стежитиме посилена охорона. "Якщо сек'юріті побачать у глядача телефон, то викинуть його із залу", - пишуть пропагандисти.

Максим Галкін / інфографіка: Главред

Під час купівлі квитка (коштує від $90 до $230) людина погоджується з вимогою Галкіна не знімати і не писати звук і з можливими наслідками за порушення.

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Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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Максим Галкін не втрачає надії, що в РФ його виключать зі списку іноагентів і хоче знову оскаржити свій статус у країні-окупанті. Гуморист оскаржив у Верховному суді статус іноземного агента.

А також Максим Галкін виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Галкін ще раз показав своє ставлення до українців, виконавши пісню "Смерека". У мережі з'явилося відео виступу артиста і варто зазначити, що Галкін уже не вперше на концертах виконує пісні українською мовою.

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