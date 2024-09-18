Красиві діти: Галкін показав, як подорослішали Ліза і Гаррі

Ліза і Гаррі Галкіни відзначають свої 11 років.

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Максим Галкін і Алла Пугачова - батьки прекрасних дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російський комік Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, поділився свіжими фото своїх дітей.

Варто зазначити, що діти у Галкіна і Пугачової стають справжніми красивими тінейджерами. Вони виглядають щасливими, у них приємні відкриті посмішки і радісні очі.

До слова, Галкін не просто опублікував фото на своїй сторінці вInstagram. У нього був привід - саме сьогодні двійнятам Лізі та Гаррі виповнилося 11 років.

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Користувачі в коментарях активно стали вітати дітей з такою подією. Всі вони писали теплі слова на адресу іменинників та їхніх батьків.

Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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Максим Галкін не втрачає надії, що в РФ його виключать зі списку іноагентів і хоче знову оскаржити свій статус у країні-окупанті. Гуморист оскаржив у Верховному суді статус іноземного агента.

А також Максим Галкін виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Галкін ще раз показав своє ставлення до українців, виконавши пісню "Смерека". У мережі з'явилося відео виступу артиста і варто зазначити, що Галкін уже не вперше на концертах виконує пісні українською мовою.

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