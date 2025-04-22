59-річна Елізабет Херлі натякнула на роман із відомим співаком

З Херлі і Сайруса вийшла дуже яскрава пара.

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Елізабет Херлі та Біллі Рей Сайрус - зірки натякнули на роман / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Елізабет Херлі та Біллі Рей Сайрус показали свій поцілунок

Фото породило чутки про роман зірок

Британська модель, акторка і бізнесвумен Елізабет Херлі в червні відсвяткує 60-річчя. При цьому вона залишається однією з найбажаніших жінок західного шоу-бізнесу.

На Великдень Херлі здивувала шанувальників (і розчарувала тих, хто таємно мріє про неї) натяком на новий роман - у своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото з американським музикантом і батьком співачки Майлі Сайрус Біллі Реєм Сайрусом. У кадрі він обіймає та ніжно цілує широко усміхнену Елізабет.

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"Щасливого Великодня", - написала пара, і додала емодзі червоного серця. Фанати Сайрус і Херлі були здивовані утворенням такої пари - до цього в пресі не було навіть натяку на те, щоб Біллі та Елізабет десь перетиналися. Їм вдалося уникнути викриття папараці, і зараз пара зберігає мовчання щодо природи їхніх стосунків.

Елізабет Херлі та Біллі Рей Сайрус - зірки натякнули на роман / instagram.com/elizabethhurley1

Елізабет Херлі була одружена один раз - з 2007 по 2011 рік з бізнесменом Аруном Наяром. Через три місяці після розлучення вона заручилася з гравцем у крикет Шейном Ворном, але до весілля справа не дійшла - у грудні 2013 року пара оголосила про розрив стосунків.

З 1987 по 2000 рік у Херлі був бурхливий роман з британським актором Г'ю Грантом. Також 2002 року вона народила єдиного сина Деміана, чиїм біологічним батьком є бізнесмен Стів Бінг.

Елізабет Херлі з сином Деміаном / instagram.com/elizabethhurley1

Особисте життя Біллі Рея Сайруса більш заплутане. Перший шлюб музиканта з Сінді Сміт тривав п'ять років - з 1986 по 1991 рік. Потім 1992 року Сайрус двічі став батьком: у нього з'явився син Крістофер від офіціантки Крістін Лакі, і донька Майлі від Летиції "Тіш" Фінлі. Тіш стала дружиною Біллі 1993 року, коли носила під серцем їхню другу спільну дитину - сина Брейсона (1994). У 2000 народилася їхня друга дочка - Ноа. Сайрус також усиновив двох дітей Фінлі від попередніх стосунків - доньку Бренді та сина Трейса.

З 2010 по 2022 рік Біллі та Летиція робили три спроби розлучитися. Остання (на розлучення подала Тіш) увінчалася успіхом - 2022 року пара розлучилася. А вже в жовтні 2023 року Сайрус знову одружився - зі співачкою Firerose. Однак через сім місяців він подав на розлучення, яке завершилося в серпні 2024-го.

Біллі Рей Сайрус із донькою Майлі / instagram.com/billyraycyrus

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Хто така Елізабет Херлі? Елізабет Херлі - британська акторка, модель і дизайнерка. Співпрацювала з брендом Estée Lauder. Найвідоміші кінороботи: "Пасажир 57", серія фільмів про Остіна Паверса, "Засліплений бажаннями" і серіал "Члени королівської сім'ї".

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