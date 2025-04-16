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"Я маю твердий намір": Кейт Бланшетт розповіла про бажання піти з акторства

Анна Підгорна
16 квітня 2025, 01:30
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Зірка "Володаря перснів" сяє вже понад тридцять років.
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт новини - акторка готується піти з кіно / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

  • Кейт Бланшетт хоче залишити акторство
  • Артистка зізналася, що так і не звикла бути селебріті

Акторська кар'єра оскароносної Кейт Бланшетт триває вже понад три десятиліття, тож 55-річна зірка почала всерйоз замислюватися над тим, щоб "повісити рукавички на цвях". "Моя сім'я закочує очі щоразу, коли я це кажу, але я серйозно. Я твердо маю намір кинути акторство. Є багато речей, які я б хотіла зробити у своєму житті", - цитує її інтерв'ю для Radio Times видання Independent.

Бланшетт зізналася, що так і не звикла бути знаменитістю - що її постійно фотографують і "виривають з контексту цитати, і роблять їх гучнішими, ніж вони були насправді", що вона помітна і дуже важлива.

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"Я завжди відчувала себе немов на периферії, тому завжди дивуюся, коли стаю частиною чогось. Я з цікавістю входжу в будь-яку ситуацію, в якій опиняюся, не очікуючи, що мене приймуть або схвалять", - розмірковує про свою популярність Кейт.

Утім, акторка не назвала ані конкретних дат, ані навіть приблизних термінів свого завершення кар'єри. У 2025 році готується до виходу щонайменше один фільм за її участю, до того ж Кейт зараз задіяна в театральній постановці.

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Хто така Кейт Бланшетт?

Кейт Бланшетт - австралійська акторка театру, кіно, телебачення та дубляжу. Визнана кінознавцями та критиками однією з найкращих і найрізнобічніших акторок свого покоління. На початку 2000-х років набула широкої популярності як виконавиця ролі Галадріель у кінотрилогії "Володар перснів". За роботи в кіно є володаркою премій Оскар (2005, 2014), Золотий глобус (1999, 2008, 2014, 2023), BAFTA (1999, 2005, 2014, 2023) і Гільдії кіноакторів США (2004, 2005, 2014). 2008 року була удостоєна іменної зірки на голлівудській Алеї слави, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Єлизавета" (1998), "Авіатор" (2004), "Скандальний щоденник" (2006), "Мене там немає" (2007), "Єлизавета: Золотий вік" (2007), "Керол" (2015) та ін.

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