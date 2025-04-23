Бред Пітт передумав одружуватися з Інес Де Рамон - ЗМІ

Короткий зміст:
- Бред Пітт та Інес Де Рамон зустрічаються понад два роки
- Актор не поспішає одружуватися з коханою навіть після його офіційного розлучення з Анджеліною Джолі
Бред Пітт та Інес Де Рамон разом із грудня 2022 року. У цих стосунках закохані дуже швидко зрозуміли, що хочуть бути разом - будувати спільні плани на майбутнє, одружитися, завести дітей. Затьмарював цю пасторальну картинку лише той факт, що на момент зустрічі з Де Рамон Пітт все ще перебував у стані тривалого і болісного шлюборозлучного процесу з Анджеліною Джолі. Актори були разом 10 років (з них 2 роки - в офіційному шлюбі); ще майже стільки ж вони витратили на те, щоб розійтися назавжди - Енджі подала на розлучення 2016 року, і лише в грудні 2024 року вона і Бред стали вільними людьми.
Серед шанувальників Пітта було заведено вважати, що лише незрима присутність Джолі у стосунках актора з Де Рамон заважає парі укласти шлюб. Однак нещодавно виявилося, що і сам Бред не поспішає вести Інес під вінець.
"Бред по вуха закоханий в Інес, але не хоче йти шляхом шлюбу і дітей. Його сильно підкосило розлучення з Анджеліною, а діти не хочуть мати з ним нічого спільного. Йому 61 рік, і він любить своє життя таким, яким воно є", - повідомив інсайдер виданню Daily Mail.
Водночас джерело зазначає, що близьке оточення Бреда Пітта виступає за те, щоб той все ж таки одружився з Інес Де Рамон: "(Вони вважають), що для нього це було б приємною подією, бо це було б офіційним переходом від його романтичного минулого з Джен (Еністон - прим. редактора) і Енджі".
Brad Pitt & Ines de Ramon проведуть День подяки разом, 'with their families ' https://t.co/OQZHiEqAt7 via @celebitchypic.twitter.com/lJPme7xLlR- SOCIALITE LIFE (@socialitelife) 27 листопада 2024 року
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Хто такий Бред Пітт?
Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".
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