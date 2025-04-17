Колишня дружина Білла Гейтса вперше зізналася, чому пішла від мільярдера

Мелінда Френч і Білл Гейтс були разом 27 років.

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Чому розлучилися Білл і Мелінда Гейтс - Френч розкрила причину / колаж: Главред, фото: instagram.com/melindafrenchgates, instagram.com/thisisbillgates

Короткий зміст:

Мелінда Френч і Білл Гейтс уже 4 роки в розлученні

Лише зараз екс-обраниця мільярдера розкрила причину їхнього розставання

Зараз і Білл, і Мелінда щасливі в нових стосунках

Один із творців Microsoft, бізнес-магнат і філантроп Білл Гейтс одружився з Меліндою Френч 1994 року. Разом пара виростила та виховала трьох дітей - Дженніфер Катарін (1996 р. н.), Рорі Джона (1999 р. н.) і Фібі Адель (2002 р. н.). У травні 2021 року Білл і Мелінда повідомили про розставання після 27 років у шлюбі. У серпні завершився шлюборозлучний процес, після якого, однак, ні Гейтс, ні Френч Гейтс не обговорювали публічно причини їхнього розставання.

Першою проговорилася Мелінда - у своєму недавньому інтерв'ю в The Late Show вона розповіла, що це вона пішла від Білла. Причиною її рішення була відсутність довірливих стосунків у їхньому шлюбі. "Я зрозуміла, що для довірливих стосунків, яких я прагнула у шлюбі, обидва партнери мають бути чесними один з одним. І якщо ви не можете мати близькості, тоді зникає і довіра. У результаті мені довелося піти", - повідомила підприємниця.

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До слова, зараз Мелінда Френч Гейтс перебуває в романтичних стосунках. Її обранцем є технологічний магнат Філіп Вон. За день до того, як Мелінда підтвердила їхній роман на тому ж The Late Show, видання People опублікувало знімки щасливої пари в Нью-Йорку.

Melinda French Gates Steps Out with Rumored Boyfriend Philip Vaughn as She Confirms She's in a 'Great' Romance https://t.co/e0FHd8S17Z - People (@people) April 15, 2025

Сам Білл Гейтс також не самотній. Із січня 2023 року він зустрічається з вдовою колишнього генерального директора і президента Oracle Паулою Герд, а в липні того ж року пара навіть примудрилася спровокувати чутки про заручини.

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Хто такий Білл Гейтс? Білл Гейтс - американський підприємець і громадський діяч, філантроп, один із засновників (спільно з Полом Алленом) і колишній найбільший акціонер компанії Microsoft. У період із 1996 до 2007 року, з 2009 до 2016 року - найбагатша людина планети за версією журналу Forbes, повідомляє Вікіпедія.

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