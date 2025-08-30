Робить жінка: у мережі розкрили великий секрет Агутіна і Варум

У Росії розсекретила, що відбувається між Леонідом Агутіним і Анжелікою Варум.

https://glavred.net/starnews/delaet-zhenshchina-v-seti-raskryli-bolshoy-sekret-agutina-i-varum-10694054.html Посилання скопійоване

Агутін і Варум живуть разом багато років / Колаж Главред, фото РБК

Коротко:

Що відбувається в родині Агутіна

Що про це говорять люди

У терористичній Росії дізналися, на чому тримається шлюб російських співаків-мовчунів - Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум.

Як пишуть російські пропагандисти, шлюб Агутіна і Варум, який багато років піддається сумніву з боку громадськості, тримається на "мудрості" Варум.

відео дня

"Агутін і Варум все життя займаються однією на двох справою і тому добре відчувають одне одного. У таких парах багато обивательських проблем просто відпадають. Немає запитань: "Ти чому так пізно? Ну і що, що немає натхнення, переживеш. Знову відлітаєш? А чому вночі не прийшов? Пісню записував, а як це?". Я впевнена, що в їхній парі таких запитань виникати не може за визначенням. Безумовно, атмосферу в сім'ї робить жінка і треба віддати належне Анжеліці, яка поєднує ролі музи-натхненниці та берегині вогнища. Впевнена, що завдяки її мудрості, спокою і терпимості цей шлюб існує донині", - висловилася всеросійська сваха Анна Осипова.

Агутін і Варум багато років / Фото Instagram/agutinleonid

За словами жінки, артисти прийняли один одного багато років тому, продовжуючи відкривати один в одному нові грані, завдяки яким і тримається їхній любовний і творчий союз. "Вони все ще цікавлять один одного, що є паливом для щасливих стосунків", - додає вона.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Главред раніше писав про те, що Леонід Агутін відмовився стояти в одному кадрі з російським співаком під псевдонімом Shaman, який виступає на пропагандистських концертах, що оспівують війну в Україні.

Інцидент трапився під час запису новорічного російського концерту "Песня года".

Раніше також Агутінвирішив зробити заяву про шлюб із Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Уже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось уже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості та довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишньому світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, у тому світі вже який є", - написав артист.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Голубые гитары", працював концертним директором у групах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів. Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов 2021-го. Його артист записував під час пандемії коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред