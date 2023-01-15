Розлучення Агутіна і Варум: співак виступив зі зворушливою заявою

Леонід Агутін вирішив звернутися до Анжеліки Варум після 25 років шлюбу.

Леонід Агутін, Анжеліка Варум / скріншот YouTube

На тлі чуток про розлучення Анжеліки Варум і Леоніда Агутіна, співак вирішив виступити з офіційною заявою.

Не так давно артист випустивши пісню "Рстанній трек", підливши масла у вогонь. У композиції співається: "це останній трек про тебе. Я закриваю між нами двері, але все чекаю, щоб ти постукала...". Шанувальники зіркової пари вирішили, що в рядках зашифровано оголошення про розлучення.

Агутін вирішив зробити заяву про шлюб з Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі.

"Нам сьогодні 25. Вже й не знаю - це багато чи мало.Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось вже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості і довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишнього нас світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, в тому світі вже який є", - написав артист у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше Леонід Агутін відповів російському депутату Сергію Миронову, який звинуватив його в підтримці Збройних сил України.

На своїй сторінці в Instagram співакові вже вдруге довелося відхрещуватися від допомоги Україні.

Раніше з'ясувалося, що Анжеліка Варум і Леонід Агутін не виступали з гаслом "Ні війні" і не співали на благодійному концерті "U For Ukraine" на підтримку України.

Артисти вирішили прояснити ситуацію у зв'язку з великою кількістю "недоброзичливців" в мережі.

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