"До сліз, але доводиться розлучатися": Агутін зробив дуже особисте зізнання

Леонід Агутін повідомив про те, що йому боляче до сліз, бо доводиться розлучатися з близькими.

https://glavred.net/starnews/do-slez-no-prihoditsya-rasstavatsya-agutin-sdelal-ochen-lichnoe-priznanie-10656416.html Посилання скопійоване

Леонід Агутін розповів неприємну правду / колаж: Главред, фото: t.me/agutin_leonid

Коротко:

З ким зібрався розлучатися Агутін

Що його не влаштовує

Російський співак Леонід Агутін, який вважає за краще мовчати про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, зробив несподіване зізнання.

Так, як пише пропагандистське видання Стархіт, Агутін зізнався, що кілька років страждав від алкоголізму і навіть викрив у цьому своїх кількох колег.

відео дня

Леонід Агутін / 7Дней

"Дві проблеми у хороших музикантів: алкоголь і його відсутність. Як лавірувати між ними? Дуже важко. Виступаючи на сцені, ти постійно насильницьким чином витягуєш із себе фермент задоволення. І ти його отримуєш, підсаджуєшся на нього. У Москві ще нормально, а як треба кудись їхати на гастролі, людина не може цього не зробити (не випити). А вік уже такий, що не можна", - розповідає Агутін.

Леонід Агутін, Анжеліка Варум / instagram.com/agutinleonid

За його словами, з такими артистами доводиться розлучатися. "До сліз, але доводиться розлучатися з такими музикантами. Ми дорослі люди. Уже не вийде як у молодості: випив - і тільки краще. Людина потім грає погано, соромно за неї стає", - каже він.

До слова, про розставання Агутіна з його дружиною-співачкою Анжелікою Варум ходять чутки вже давно. Але поки що конкретної інформації про це немає.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Главред раніше писав про те, що Леонід Агутін відмовився стояти в одному кадрі з російським співаком під псевдонімом Shaman, який виступає на пропагандистських концертах, що оспівують війну в Україні.

Інцидент трапився під час запису новорічного російського концерту "Песня года".

Раніше також Агутінвирішив зробити заяву про шлюб із Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Уже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось уже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості та довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишньому світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, у тому світі вже який є", - написав артист.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Голубые гитары", працював концертним директором у групах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів. Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов 2021-го. Його артист записував під час пандемії коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред