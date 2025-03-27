Даша Астаф'єва розкрила подробиці знайомства з таємним коханим

Що розповіла Даша Астаф'єва:
- Коли та за яких обставин познайомилася з бойфрендом
- Як сім'я її коханого сприйняла артистку
Українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва зробила рідкісний виняток зі свого правила не розголошувати подробиці про особисте життя, і в інтерв'ю Марічці Падалко все ж таки зізналася, як довго вона перебуває у стосунках з її загадковим обранцем, та де пара познайомилася.
Так артистка зазначила, що знайомство вийшло випадковим, і спершу бойфренд підкорив її тим, що не дивився на неї, як на зірку. Розвиток роману Даші нагадує сюжет кіно.
"Понад три роки (у стосунках - прим. редактора). Ми познайомились взагалі дуже випадково у спортзалі. І от чесно, як в кіно. Все закрутилося. Я думаю, що він не заглиблювався в мою творчість, і я дуже цьому радію, тому що для мене важливо, що є люди в житті, які не сприймають мене як Даша з Nikita або Даша з обкладинки Playboy", - каже Астаф'єва.
Раніше вона не раз зізнавалася, що дуже високо цінує сім'ю, тому для неї було важливо встановити контакт з рідними свого коханого. І це в Даші вийшло - її прийняли, і тепер любов і підтримку вона отримує і віддає ще більшому колу близьких людей.
"Мені взагалі здається, що родини – це основа. І я радію, що є близькі з боку мого чоловіка, яких в мене вже немає. В мене немає дідуся, а з боку чоловіка є й бабуся, й дідусі. Я вважаю, що це дуже важливо для людини, мати підтримку близьких людей", - поділилася селебріті.
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Хто така Даша Астаф'єва?
Дар'я (Даша) Вікторівна Астаф'єва - українська модель, співачка, акторка, телеведуча і волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".
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