"Це мене просто бісить": Могилевська зробила зізнання про шлюб, флірт та зради

Наталія Могилевська була дуже відвертою, відповідаючи на запитання про стосунки.

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Наталія Могилевська особисте життя - співачка розкрила деталі стосунків / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Як співачка ставиться до відкритих шлюбів, флірту в стосунках і випадкової невірності

Двічі розлучена Наталія Могилевська на початку повномасштабної війни зустріла своє справжнє кохання - чоловіка на ім'я Валентин, який, здається, втілює ідеал в очах співачки. Обранець зірки воліє залишатися в тіні, тому про їхні стосунки відомо не багато.

Наталія називає коханого чоловіком, і шлюб завжди коментувала неохоче і завуальовано. Лише нещодавно у своєму блозі в Instagram вона поділилася роликом, у якому розкриває свої погляди на стосунки. Там-то Могилевська і зізналася, що вона і Валентин офіційно не одружені.

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Зірка розповідала, що для неї "норм або стрьом" у парі. На запитання, чи нормально жити разом 10+ років без шлюбу, вона відповіла, що це прийнятно в тих випадках, коли це - узгоджене обопільне рішення.

"Ми теж через війну вирішили не витрачати гроші на весілля, і ми не одружені. Але, якщо це через те, що хтось один із партнерів не хоче цього робити, то це означає, що немає довіри і справжньої любові", - каже Могилевська.

Наталія Могилевська особисте життя - співачка розкрила деталі стосунків / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Повне відео на каналі STARS UA

Також Могилевська переконана, що фліртувати з іншими, коли ти перебуваєш у стосунках, не варто. Це для артистки - питання довіри: "Це жах. дуже багато дівчат думає, що це якось підігріває атмосферу... Не живіть в таких стосунках. Бо ви самі хочете довіряти своєму чоловіку, щоб він точно любив тільки вас. Спочатку дайте це, а потім розраховуйте це отримати".

Наталія Могилевська особисте життя - співачка розкрила деталі стосунків / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Що ж стосується зрад, які "були тільки раз і випадково", зірка зазначає, що жити з невірним партнером вона не хотіла б. Утім, вона не засуджує ті пари, які змогли оговтатися після зради - серед її знайомих є й такі, хто пережив цю кризу і живе щасливо разом не один десяток років.

Більш категоричною Наталія Могилевська виявилася щодо полігамних стосунків. "Ось це мене просто бісить! Це повний стрьом! Це просто безглуздя сьогодення. Повинен бути один чоловік на все життя, повинна бути одна жінка - це найкраща ситуація. Світ зійшов з розуму", - емоційно заявила співачка.

Наталія Могилевська особисте життя - співачка розкрила деталі стосунків / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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