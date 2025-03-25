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Максим Козицький розлучився з дружиною після 20 років шлюбу - причина

Еліна Чигис
25 березня 2025, 15:40
414
Максим Козицький ухвалив складне рішення.
Максим Козицький
Максим Козицький - розлучення з дружиною Оксаною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Козицький

Ви дізнаєтеся:

  • Максим Козицький ініціював розлучення з дружиною
  • У документі вказана причина його рішення

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розлучився зі своєю дружиною Оксаною. Зазначимо, пара була у шлюбі 20 років.

Як стало відомо, 18 березня в Личаківському районному суді Львова було ухвалено відповідний документ. Ініціатором розірвання шлюбу став сам очільник ЛОВА, він подав заяву, вказавши причину, - відсутність сімейних стосунків і взаєморозуміння.

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"Примирення вважає неможливим. Позивач наголосив на відсутності взаєморозуміння між ними, різні погляди на сімейні стосунки та обов'язки. Наполягає на розірванні шлюбу, такий крок є обдуманим", - сказано в документі.

Максим Козицький розлучився з дружиною
Максим Козицький розлучився з дружиною / фото: скрін reyestr.court.gov.ua/

Що цікаво, Максим і Оксана не з'явилися в залі суду під час засідання, тому рішення ухвалено заочно.

Нагадаємо, Козицькі одружилися 2004 року, вони виховують доньку Софію, у липні минулого року помер їхній син Зіновій через важку хворобу.

Максим Козицький нещодавно втратив сина
Максим Козицький нещодавно втратив сина / фото: instagram.com, Максим Козицький

Оксана Козицька після розлучення отримала дві квартири у Львові та паркомісце, стала власницею Audi Q5 2021 року, але поки пара не коментувала те, що трапилося.

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Хто такий Максим Козицький?

Максим Зіновійович Козицький (нар. 19 лютого 1981, місто Львів Львів Львівської області) - український громадський діяч, підприємець і політик, голова Львівської обласної адміністрації з 5 лютого 2020 року, пише Вікіпедія.

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