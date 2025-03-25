Максим Козицький розлучився з дружиною після 20 років шлюбу - причина

Ви дізнаєтеся:
- Максим Козицький ініціював розлучення з дружиною
- У документі вказана причина його рішення
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розлучився зі своєю дружиною Оксаною. Зазначимо, пара була у шлюбі 20 років.
Як стало відомо, 18 березня в Личаківському районному суді Львова було ухвалено відповідний документ. Ініціатором розірвання шлюбу став сам очільник ЛОВА, він подав заяву, вказавши причину, - відсутність сімейних стосунків і взаєморозуміння.
"Примирення вважає неможливим. Позивач наголосив на відсутності взаєморозуміння між ними, різні погляди на сімейні стосунки та обов'язки. Наполягає на розірванні шлюбу, такий крок є обдуманим", - сказано в документі.
Що цікаво, Максим і Оксана не з'явилися в залі суду під час засідання, тому рішення ухвалено заочно.
Нагадаємо, Козицькі одружилися 2004 року, вони виховують доньку Софію, у липні минулого року помер їхній син Зіновій через важку хворобу.
Оксана Козицька після розлучення отримала дві квартири у Львові та паркомісце, стала власницею Audi Q5 2021 року, але поки пара не коментувала те, що трапилося.
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Хто такий Максим Козицький?
Максим Зіновійович Козицький (нар. 19 лютого 1981, місто Львів Львів Львівської області) - український громадський діяч, підприємець і політик, голова Львівської обласної адміністрації з 5 лютого 2020 року, пише Вікіпедія.
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