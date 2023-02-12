"У мене не все, як у людей": Даша Астаф'єва відверто розповіла про нового коханого

Українська зірка Playboy розкрила подробиці роману, який розпочався під час повномасштабної війни в Україні.

Даша Астаф'єва розповіла про свій новий роман / instagram.com/da_astafieva

Українська співачка, модель, волонтерка і зірка Playboy Даша Астаф'єва легко може оголити тіло, але душу вона дбайливо охороняє від цікавих очей. Лише нещодавно стало відомо, що восени 2021 року вона пережила важкий розрив з коханим.

Навесні 2022 року не опускати руки на початку повномасштабної війни в Україні їй допоміг новий роман. Астаф'єва зареклася робити ці відносини публічними, проте в листопаді все ж зважилася показати свого обранця світу. Правда, вельми частково.

У недавньому інтерв'ю для Олени Кравець артистка відкрила завісу таємниці на особистість, яка змушує 37-річну Астаф'єву знову відчувати себе юною і шалено закоханою дівчинкою.

"Він високий. У нього такі ж, як і в мене, зелені очі. Так, я закохана. Як таке диво могло статися… В мене, певно, є така риса, що в мене не все як у людей. Всі розлучаються, а я зустріла кохання свого життя і дуже рада. Це дуже рятує. Це мабуть єдине, що мене рятує - близькі і родина. Саме моя кохана людина надає мені сил і віри у те, що все далі має сенс і ми повинні продовжувати прокидатися. Він моя опора, я його", - з посмішкою ділиться особистим Даша.

Вона зазначає, що була знайома з коханим до війни, вони підтримували спілкування, проте модель боялася розвивати це, так як не знала, яке майбутнє її чекає.

"Чесно кажучи, коли почалося вторгнення, ми були не разом, я сказала: "Все". Я прощалася кожного дня, тому що казали, що окупанти біля центру. А я жила в центрі. Це єдина людина, яка не знала, що на нас чекає, але змушувала мене продовжувати ховатися, спускатися до бомбосховища, продовжувати жити, піклуватися про себе та близьких. Навіть зараз він мене постійно мотивує. Тому кохання для мене - це продовження і сенс", - розповідає Астаф'єва.

Раніше єдина донька репера і актора Емінема Хейлі Джейд Скотт прийняла пропозицію руки і серця від свого бойфренда Евана Макклінтока, якого в мережі вже називають найсміливішим чоловіком.

Також стало відомо, що головний голлівудський плейбой Леонардо Ді Капріо підняв планку в пошуку нових коханок - на світському заході він з'явився з 19-річною моделлю.

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