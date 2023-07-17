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Даша Астаф'єва розкрила нові подробиці про загадкового коханця

Анна Підгорна
17 липня 2023, 03:10
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Українська зірка Playboy наполягає на тому, щоб зберігати обранця від сторонніх очей якомога довше.
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва розповіла про свого нового чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Українська співачка, модель, волонтерка і зірка Playboy Даша Астаф'єва ще навесні минулого року проговорилася про те, що в її житті з'явився особливий чоловік. Про нього артистка розповідає мало, так як переконана, що щастя любить тишу.

Проте шанувальники продовжують по крихтах збирати "портрет" таємничого обранця Астаф'євої. В подкасті Тетяни Гончарової вона розповіла, що її чоловік - справжній джентльмен, яких вона не зустрічала раніше.

Також Даша розповіла, що вона старша за свого партнера, проте відносини складаються так добре, що ні різниці у віці, ні конкуренції зірка в них не відчуває. "Це перша людина, що вона настільки чемна. Просто якийсь казковий джентльмен. Правильне виховання. Я зрозуміла, що це перший чоловік, який зі мною не змагається. Ні в чому. У нас хоч і різниця у віці, але він завжди каже: "Та куди, ну ти ж маленька!". І це такі слова, що вони тебе одразу ставлять на своє місце", - зізнається Астаф'єва.

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На питання про те, чому ж вона приховує свого казкового принца, артистка має категоричну відповідь - раніше вона обпікалася з розголосом, і хоче зберегти ідилію у відносинах якомога довше.

"Зі свого досвіду я знаю, що коли ти починаєш розповідати про особисте життя, починається купа проблем. Завжди з'являються якісь люди-хейтери, які щось знають про твого хлопця. Який він там поганий, бандит, авантюрист, ще щось там. Як кажуть, щастя любить тишу", - заявляє Даша Астаф'єва

Раніше Андрій Хветкевич, фотограф, дайвер і учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка зі Златою Огнєвіч, після весілля з бойфрендом Феліпе заявив, що готується стати батьком.

Також український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, чому все ще неодружений у 36 років, а також розповів, що в романтичних стосунках викликає у нього депресію.

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