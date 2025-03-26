"93-й Квартал": де зараз проходить військову службу комік Ігор Ласточкін

Зірка Студії Квартал-95 уперше вийшов на зв'язок після мобілізації.

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Де служить Ігор Ласточкін - комік розкрив деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/lastochkin_igor

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Ігор Ласточкін вступив до ЗСУ в лютому 2025 року

Через місяць артист розповів, де служить

Український актор, комік і тренер гумористичного проєкту "Ліга сміху" Ігор Ласточкін відомий своєю співпрацею зі Студією Квартал-95. Раніше артист активно розвивав свій блог у соціальних мережах, який під час повномасштабної війни в Україні наповнився інформацією про благодійні концерти та збори на допомогу ЗСУ.

Однак понад місяць Ласточкін не виходив на зв'язок із шанувальниками, оскільки в лютому і сам поповнив ряди українських захисників. Сьогодні в блозі артиста в Instagram з'явилося відео, на якому видно, як сильно змінився Ігор за цей час. Крім того, він натякнув, де і на якому напрямку проходить службу.

відео дня

За сюжетом ролика до Ігоря Ласточкіна підходить інший гуморист, Володимир Черняк, якому шоумен-воїн розповів, що наразі "виступає" у "93-му кварталі "Холодний Яр". На Донбасі", ймовірно, натякаючи на 93-ю окрему механізовану бригаду "Холодний яр".

Де служить Ігор Ласточкін - комік розкрив деталі / instagram.com/lastochkin_igor

Про своє рішення вступити до лав ЗСУ Ігор Ласточкін повідомив 19 лютого 2025 року. Він опублікував фото зброї та військового квитка з підписом: "Складні часи народжують сильних людей".

Пізніше рішення коміка прокоментував його колега по телебаченню - ведучий Костянтин Грубич. Він розповів, що разом із Ласточкіним проходив військове навчання, і вже тоді Ігор "був серйозно налаштований". Також Грубич висловив воїну свою повагу.

Де служить Ігор Ласточкін - комік розкрив деталі / instagram.com/lastochkin_igor

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Хто такий Ігор Ласточкін Ігор Ласточкін народився 21 листопада 1986 року в місті Казахстану Шимкенті, там жив до 7 років. Незабаром він переїхав до Ташкента (Узбекистан), де в 2004 році і закінчив середню школу №110. Після закінчення школи, Ласточкін з мамою переїхав до Дніпра, де 2009 року закінчив Державну металургійну академію України - металургійний факультет кафедри металургійного палива і відновників. Ще під час навчання в академії Ігор став грати в КВК за дніпропетровські команди "+5" і "Сталевий проект". Першим комедійним завданням Ігоря було зіграти перелякану людину. Ігор зізнався, що тоді настільки хвилювався перед виступом, що грати наляканого було не так вже й важко. Після цієї ролі гуморист одразу ж став популярним. До "Збірної Дніпропетровська" прийшов у 2008 році, де він став капітаном. Спільно з однокомандником Володимиром Борисовим брав участь у шоу "Країна У". Ласточкін і Борисов повторили вигадані в КВК образи Ігоря і Олени. Крім того, Ласточкін зіграв у популярних комедійних серіалах "Країна У", "Казки", "Готель Галіція". У 2016 році Ігор став суддею шоу "Розсміши коміка", і вів програму з 12 по 15 сезони. У червні 2011 року Ласточкін одружився з Анною Португаловою, у шлюбі 1 квітня 2014 року у пари народився син Радмір Ігорович Ласточкін.

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