Що тепер буде з дітьми Кеосаяна і Симоньян: у Росії влаштували істерику

Коротко:
- Що сталося з дітьми Кеосаяна
- Який вони зараз мають вигляд
Путініст і чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян, який вирушив на концерт Кобзона, залишив після себе трьох малолітніх дітей. Йому їх народила пропагандистка.
У ЗМІ не багато інформації про дітей Симоньян. Очевидно, що путіністка боїться за життя і здоров'я своїх нащадків, яких вона стала ховати від публіки. Крім того, вже досить дорослих дітей не взяли на похорон їхнього батька, як і матір путініста.
У Росії з цього приводу традиційно почали істерити, адже тепер жалісливим росіянам незрозуміло і шкода осиротілих дітей кандидатки на трибунал Симоньян. "Що ж тепер буде з дітьми", - запитують вони. Ба більше, відсутність у РосЗМІ будь-якої інформації про дітей Кеосаяна навела ще більше жаху, а відповідно й невідомості, навколо цієї історії.
Однак трохи чого все ж відомо.
Дочка Кеосаяна Мар'яна
Перша донька Тиграна Кеосаяна та Маргарити Симоньян народилася у серпні 2013 року. На момент смерті батька їй виповнилося 12 років. Дівчинку пропагандистки звуть Мар'яна і виглядає вона ось так.
Баграт Кеосаян
Син Кеосаяна і Симоньян народився у вересні 2014 року - всього через 11 місяців після появи на світ його сестри Мар'яни. На момент похорону його батька хлопчикові було 11 років.
Маро Кеосаян
Молодша донька Тиграна Кеосаяна народилася 2019 року. На момент похорону її батька, їй виповнилося 6 років.
Через чотири місяці після народження молодшої доньки, Симоньян розповіла, що знову вагітна. Однак у неї стався викидень.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Нагадаємо, нещодавно Главред повідомляв, що 26 вересня 2025 року стало відомо про смерть путініста Тиграна Кеосаяна. Він помер у терористичній Москві, не приходячи до тями. Про смерть Кеосаяна повідомила його дружина - пропагандистка Маргарита Симоньян.
Також раніше стало відомо про те, що Маргариті Симоньян діагностували рак і видалили груди. Вона розповіла про це в програмі українофоба Володимира Соловйова.
Вас також може зацікавити:
- Мати пропагандиста Кеосаяна не з'явилася на його похорон - що сталося
- "Мій рідний": актриса "Сватів" зробила інтимне зізнання про Кеосаяна
- "Поведінка істерички": путіністка Доліна зганьбилася на похоронах Кеосаяна
Про персону: Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама".
У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон.
Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред