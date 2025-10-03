Як зараз виглядають діти оскаженілих путіністів Симоньян і Кеосаяна.

Який зараз вигляд мають діти Кеосаяна і Симоньян / Колаж Главред, фото parents.ru, РБК

Путініст і чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян, який вирушив на концерт Кобзона, залишив після себе трьох малолітніх дітей. Йому їх народила пропагандистка.

У ЗМІ не багато інформації про дітей Симоньян. Очевидно, що путіністка боїться за життя і здоров'я своїх нащадків, яких вона стала ховати від публіки. Крім того, вже досить дорослих дітей не взяли на похорон їхнього батька, як і матір путініста.

У Росії з цього приводу традиційно почали істерити, адже тепер жалісливим росіянам незрозуміло і шкода осиротілих дітей кандидатки на трибунал Симоньян. "Що ж тепер буде з дітьми", - запитують вони. Ба більше, відсутність у РосЗМІ будь-якої інформації про дітей Кеосаяна навела ще більше жаху, а відповідно й невідомості, навколо цієї історії.

Однак трохи чого все ж відомо.

Дочка Кеосаяна Мар'яна

Перша донька Тиграна Кеосаяна та Маргарити Симоньян народилася у серпні 2013 року. На момент смерті батька їй виповнилося 12 років. Дівчинку пропагандистки звуть Мар'яна і виглядає вона ось так.

Мар'яна Кеосаян - що відомо / Фото РосЗМІ

Мар'яна Кеосаян - що відомо / Фото РосЗМІ

Баграт Кеосаян

Син Кеосаяна і Симоньян народився у вересні 2014 року - всього через 11 місяців після появи на світ його сестри Мар'яни. На момент похорону його батька хлопчикові було 11 років.

Баграт Кеосаян - який вигляд має / Скриншот відео

Маро Кеосаян

Молодша донька Тиграна Кеосаяна народилася 2019 року. На момент похорону її батька, їй виповнилося 6 років.

Через чотири місяці після народження молодшої доньки, Симоньян розповіла, що знову вагітна. Однак у неї стався викидень.

Мало Кеосаян - як виглядає. Фото parents.ru

Нагадаємо, нещодавно Главред повідомляв, що 26 вересня 2025 року стало відомо про смерть путініста Тиграна Кеосаяна. Він помер у терористичній Москві, не приходячи до тями. Про смерть Кеосаяна повідомила його дружина - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Також раніше стало відомо про те, що Маргариті Симоньян діагностували рак і видалили груди. Вона розповіла про це в програмі українофоба Володимира Соловйова.

Про персону: Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама". У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон. Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.

