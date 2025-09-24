Метастази: лікар прокоментував стан пропагандистки Симоньян

Російський лікар прокоментував стан пропагандистки Симоньян.

https://glavred.net/starnews/metastazy-vrach-prokommentiroval-sostoyanie-propagandistki-simonyan-10701008.html Посилання скопійоване

Симоньян тепер лікується від раку / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Що відбувається із Симоньян

Який діагноз поставив лікар

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка офіційно підтвердила свій онкологічний діагноз, найімовірніше, має метастази.

Про це російським ЗМІ розповів лікар-онколог Дмитро Шабанов. За словами лікаря, з огляду на той факт, що пропутінській Симоньян видалили груди, пухлина у неї велика.

відео дня

Кеосаян і Симоньян разом ненавидять Україну / Фото РосЗМІ

"Якщо груди видаляють повністю, то значить, що пухлина велика. Можуть бути порушені найближчі тканини, пошкоджена лімфатична система", - пишуть вони.

Маргарита Симоньян - хвороба

Маргарита Симоньян заявила про погіршення стану здоров'я у вересні 2025 року. Пропагандистка заявила, що перенесла серйозну операцію, після якої не сподівалася залишитися живою. Нагадаємо, що чоловік путіністки Тигран Кеосаян, який також є кремлівським пропагандистом, залишається в комі після другого інфаркту.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що пропагандистка Маргарита Симоньян перенесла важку операцію, яка ставила під загрозу її життя. За словами путіністки, їй, можливо, залишилося недовго, і попереду на неї чекає непросте лікування.

Крім того, Симоньян розплакалася в ефірі, розповідаючи про критичний стан свого чоловіка, кремлівського пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На тлі особистих проблем вона заявила, що готова вирушити воювати проти України.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред