"Що він з нами робить": Галкін засвітив потужний торс на новому фото

https://glavred.net/starnews/chto-on-s-nami-delaet-galkin-zasvetil-moshchnyy-tors-na-novom-foto-10737602.html

Російський гуморист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення РФ, не перестає розбурхувати своїх прихильниць своїми накачаними формами.

У новому пості в соціальній мережі Instagram популярний артист знову оголив свої м'язи, чим викликав повний захват на своїй сторінці. Макс позував у відкритій майці у ванній і з недбалими кучерями. На селфі артист задоволено посміхається.

Максим Галкін знову показав свою шикарну форму / Фото Instagram/maxgalkinru

Максим Галкін знову показав свою шикарну форму / Фото Instagram/maxgalkinru

Чи варто говорити, що в коментарях буквально розгорівся вогонь - жіноча аудиторія Максима написала сотні коментарів, розхвалюючи фігуру гумориста.

Шанувальниці Галкіна розсипалися в компліментах / Скріншот Instagram/maxgalkinru

Прихильниці Галкіна розсипалися в компліментах / Скріншот Instagram/maxgalkinru

Шанувальниці Галкіна розсипалися в компліментах / Скріншот Instagram/maxgalkinru

Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною і дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

