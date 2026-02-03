"Що він з нами робить": Галкін засвітив потужний торс на новому фото

Коротко:
- Яким фото поділився Галкін
- Що йому написали
Російський гуморист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення РФ, не перестає розбурхувати своїх прихильниць своїми накачаними формами.
У новому пості в соціальній мережі Instagram популярний артист знову оголив свої м'язи, чим викликав повний захват на своїй сторінці. Макс позував у відкритій майці у ванній і з недбалими кучерями. На селфі артист задоволено посміхається.
Чи варто говорити, що в коментарях буквально розгорівся вогонь - жіноча аудиторія Максима написала сотні коментарів, розхвалюючи фігуру гумориста.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що в Нігерії стало відомо про смерть співачки-початківця, зірки телепроекту "Голос", яка померла в суботу після укусу змії в столиці Абуджі.
Раніше також запроданка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про терористичний напад РФ на рідну Україну, натякнула на те, що в її шлюбі не все добре.
Вас також може зацікавити:
- Галкін з'явився в новому образі: став бороданем
- Галкін жорстко пройшовся по РФ: захищав українців
- З хлопчика в юнака: син Максима Галкіна перетворюється на міні-копію батька
Про особу: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною і дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред