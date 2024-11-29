"Чотири роки разом": Ірина Горова вперше розповіла про свого коханого

Коротко:
- Ірина Горова вже чотири роки у стосунках
- Продюсерка поділилася, чим відрізняється її роман від попередніх шлюбів
Українська відома продюсерка Ірина Горова вперше розповіла про свій новий роман. Нагадаємо, раніше Ірина була одружена з українським репером Потапом.
У програмі "Ранок у великому місті" продюсерка підтвердила чутки про те, що у неї є коханий.
Виявляється, Ірина вже чотири роки перебуває у стосунках, але подробицями роману вона не поділилася. Також вона уточнила, що їй подобаються ці стосунки.
"Є коханий. Це неважливо хто. Не хочу виносити це в публічний простір. Тому що в мене специфічне ставлення до кохання, і хто такий коханий. Взагалі форма, яку я розумію для себе після двох шлюбів, вона трохи відрізняється від стандартної. Десь чотири роки разом", - розповіла продюсерка.
Дивіться відео інтерв'ю Ірини Горової:
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Хто така Ірина Горова?
Ірина Горова - співзасновниця продюсерського центру та генеральна директорка Pomitni. У 2009 році спільно з Олексієм Потапенком (Потап) заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment. Ірина зайнялася управлінською та фінансовою стороною бізнесу. Першими артистами лейблу стала група Потап і Настя (до 2017 року). У цей період Ірина виступає продюсером телевізійного проєкту "Зірка + Зірка". У наступні роки в продюсерському центрі з'явилися нові артисти: гурт Время и Стекло (до 2020 року), гурт MOZGI, співачка Michelle Andrade, альтернативна співачка INGRET, хіп-хоп проєкт U_C.
З 2018 року Ірина стає CEO і генеральним директором групи компаній Mozgi Group.
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