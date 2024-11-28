Максим Галкін повернувся до сім'ї та прогулявся з Пугачовою - як вона виглядає

Коротко:
- Максим Галкін завершив гастролі у США та Канаді
- Гуморист проводить час із сім'єю на Кіпрі
Російський гуморист Максим Галкін, який був на гастролях у США і Канаді, прилетів на Кіпр і прогулявся з дружиною Аллою Пугачовою.
Зазначимо, Галкін і Пугачова публічно засудили терористичне вторгнення РФ в Україну і поїхали спочатку жити в Ізраїль, а потім на Кіпр.
Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, пара прогулялася набережною Молос у Лімассолі, тримаючись за руки.
На знімку Галкін з'явився в коричневому кардигані та вільних штанах, а Примадонна - у спортивному костюмі та білій кепці.
Пропагандисти зазначають, що Алла Пугачова помітно схудла, а костюм підкреслив її струнку фігуру.
Алла Пугачова - останні новини по темі
Зазначимо, нещодавно Главред повідомляв, щоАлла Пугачова відреагувала на останній пост свого онука Микити Преснякова. Примадонна підтримала молодого музиканта в його творчих успіхах у США і написала: "Жги, синку".
А також колишня сусідка Алли Пугачової Лідія Панкрухіна спілкується з племінником артистки Владом і він заявив, що у Примадонни проблеми з чоловіком Максимом Галкіним.
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Хто така Алла Пугачова?
Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.
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