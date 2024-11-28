"Це її ідея була": стиліст Олени Зеленської припинила з нею співпрацювати

Колишній стиліст Олени Зеленської розповіла про стиль першої леді.

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Олена Зеленська поміняла стиліста / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

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Наталія Каменська перервала співпрацю з першою леді

Стилістка розповіла про смак Олени Зеленської

Українська відома дизайнерка Наталія Каменська повідомила, що більше не працює з першою леді України Оленою Зеленською. Зазначимо, Наталя була її особистим стилістом.

В інтерв'ю для "Говорить Опора" Каменська уточнила, що вже місяць, як не співпрацює із Зеленською.

"Я вже не працюю з першою леді, але я пропрацювала три роки. Завершили співпрацю буквально місяць тому", - зазначила дизайнерка.

Наталя не уточнила, з якої причини вона пішла від Олени Зеленської, але нагадала, що почала з нею працювати ще 2021 року

"Я хотіла зробити щось найбільше. Зрозуміти, що є можливість завдяки і за допомогою Олени показувати світові український продукт і просто більше показувати Україні. І класно, що вона вже мала такий напрямок. Це її ідея була, що вона хоче одягатися в українських дизайнерів, що вона хоче використовувати і масмаркет-бренди, і міксувати", - розповіла Каменська.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Також дизайнерка розповіла, який стиль обирала перша леді до повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала країна-терорист РФ.

"Олена - яскрава молода жінка, тоді вона говорила про якісь більш культурні речі, не настільки страшні, не такі трагічні. І тому можна було завдяки одягу показувати можливості й таланти українських дизайнерів. Але трапилася ця війна. З війною ми переосмислили весь гардероб, ми не шили нових речей, але Олені потрібно було говорити голосніше, гучніше, ніж до війни, і, мені здається, на якийсь момент вона і стала голосом України", - підсумувала стиліст.

Дивіться відео інтерв'ю Наталії Каменської:

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Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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