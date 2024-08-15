Чернишов терміново перервав траур: дружина Пєскова сильно захворіла

Лікарі підозрюють у Навки рецидив старої хвороби.

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Тетяна Навка різко зникла із соціальних мереж / колаж: Главред, фото: instagram.com/navka_show

Колишня олімпійська чемпіонка з фігурного катання, а нині - дружина прес-секретаря диктатора РФ Володимира Путіна Тетяна Навка несподівано зникла із соціальних мереж, а також не з'явиться на своєму власному шоу.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, Навка серйозно захворіла. Ба більше, її хвороба настільки серйозна, що навіть сам фігурист Петро Чернишов, який нещодавно поховав дружину Анастасію Заворотнюк, був змушений перервати траур.

Прем'єра шоу Навки відбулася в Сочі 13 серпня. Роль господаря вечора несподівано зайняв фігурист Дмитро Чернишов. В анонсах ніде не значилося ім'я вдівця. Шанувальники не очікували побачити його цього дня.

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У своєму вітальному слові фігурист зазначив, що Тетяна Навка не змогла бути присутньою на шоу за станом здоров'я.

Хто така Тетяна Навка? Тетяна Навка - радянська і російська фігуристка, олімпійська чемпіонка (2006) у танцях на льоду в парі з Романом Костомаровим, дворазова чемпіонка світу (2004, 2005), триразова чемпіонка Європи (2004-2006), з 2014 року є дружиною прессекретаря Президента Російської Федерації Дмитра Пєскова. У березні 2022 року США і Японія ввели санкції проти Навки у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Із червня 2022 року - під персональними санкціями Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та низки інших країн, повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо, раніше 48-річна уродженка України (Навка народилася в Дніпропетровську, нині Дніпро - Главред) виклала картинку із зображенням торговельного центру в Підмосков'ї, де сталися масові вбивства, написавши, що це "страшна трагедія, в яку складно повірити".

Зазначимо, раніше одне з пропагандистських ЗМІ виклало фото, як Лорак дружньо прихилилася до немаленького живота Тетяни Навки, колишньої фігуристки, а тепер дружини брехуна і головного рупора Кремля Дмитра Пєскова.

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