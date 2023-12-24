Дружина прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова і Скандально відома колишня російська фігуристка (в останні роки відома більше не спортивними справами) Тетяна Навка вирішила теж внести свою лепту в просування кремлівських наративів. І дала набите пропагандистськими тезами інтерв'ю кремлівському ЗМІ.
Справа в тому, що колись Навка була одружена з фігуристом і тренером Олександром Жуліним. І жила в США, і там же народила дочку ‒ яка таким чином отримала американське громадянство. Але тепер Навка всілякими словами паплюжить США, які колись її прихистили.
Мовляв, Америка "зупинилася в розвитку" 30 років тому, в той час як країна-агресор РФ нібито "зробила великий стрибок вперед".
"Нью-Йорк абсолютно брудний, з бомжами, сміттям. Все це покрито смогом. Почуття сірості. Просто вони не розвиваються. Як були такими, як коли я в 1991 році приїхала, так і залишилися. Тільки з'явилися ще бомжі, всі ці люди незрозумілі люди, що живуть і сплять на вулицях, які тут же їдять. Туди їм і дорога", - активно намагалася показати Кремлю свою лояльність Навка.
Нагадаємо, раніше інший відомий артист-путініст Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "У нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.
До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.
Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.
І зовсім недавно до бойовиків до російських окупантів приїхав Роман "Звір" Білик. Разом з колегою по групі Германом Осиповим він заспівав для них кілька своїх пісень.
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