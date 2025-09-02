Рус
Школа за мільйон: скільки українським зіркам коштує навчати своїх дітей

Олена Кюпелі
2 вересня 2025, 23:57
21
Скільки українським знаменитостям обходиться навчання їхніх дітей.
Скільки селебріті обходиться освіта їхніх дітей
Скільки селебріті обходиться освіта їхніх дітей / Колаж Главред, фото Instagram/tarabarova, reshetnik

Приватні школи давно стали нормою в житті кожної країни, зокрема і в Україні. Часом цінник на такі школи шокує і можна іноді подумати, що йдеться про освіту в університеті США. Але ні. Тепер шкільна освіта в Україні, незважаючи на війну, може коштувати стільки ж, скільки, наприклад, британська школа в Дубаї.

Тим часом, українським знаменитостям це по кишені.

І ось перше вересня вже відгриміло і тепер після гарних фотографій і лінійок залишається одне - платити за розкішну освіту своїх дітей.

відео дня

Григорій і Христина Решетники

Бути багатодітною сім'єю у 2025 році - дорого. Особливо, якщо діти ходять до школи на Печерську, як троє дітей українського телеведучого та його дружини Григорія і Христини Решетник.

Решетники відвели дітей до школи
Решетники відвели дітей до школи / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Решетники відвели дітей до школи
Решетники відвели дітей до школи / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Пара, яка будує власний котедж у Києві, відвела своїх синів до Новопечерської школи. Навчання в цій школі коштує 13 750 доларів на рік, а за трьох дітей обійдеться в 1 мільйон 700 тисяч гривень.

Решетники відвели дітей до школи
Скільки коштує навчання в школі / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Маша Єфросиніна

У цю школу відвела свого сина й українська телеведуча Маша Єфросиніна. Навчання Єфросиніної обійдеться дешевше - адже в неї лише одна дитина.

А це означає, що вона заплатить за навчання сина Саші "всього" 568 000 гривень на рік.

Єфросиніна відвела сина до школи за пів мільйона
Єфросиніна відвела сина до школи за пів мільйона / Фото Instagram/mashaefrosinina

До слова, на відкритті школи учнів "розважали" на інші учні, а самі вчителі.

Єфросиніна відвела сина до школи за пів мільйона
Єфросиніна відвела сина до школи за пів мільйона / Фото Instagram/mashaefrosinina

"Якби в моєму дитинстві вчителі так вийшли танцювати разом із директрисою і заучами, я б подумала, що нас захопили інопланетяни", - підписала фото Єфросиніна.

Дмитро Монатік

І в цю ж школу відправив своїх синів і український популярний співак Дмитро Монатік. Вирушили вчитися у знаменитості всього двоє дітей, а значить навчання синів коштувало Монатіку трохи більше мільйона гривень на рік.

Дмитро Монатік відвів дітей до школи
Дмитро Монатік відвів дітей до школи / Фото Instagram/monatik_official

Ще одна приватна школа, в якій навчаються діти багатьох знаменитостей - Академія сучасної освіти А+. Рік тому вартість освіти становила майже 300 000 гривень на рік.

Світлана Тарабарова

Сюди водить свого сина Світлана Тарабарова. Її син пішов у другий клас.

Світлана Тарабарова із сином у гімназії А+
Світлана Тарабарова з сином у гімназії А+ / Фото Instagram/tarabarova

Анна Кошмал

Також повела свого сина в гімназію А+ і українська акторка Анна Кошмал.

Анна Кошмал відвела свого сина до гімназії
Анна Кошмал відвела свого сина до гімназії / Фото Instagram/smorkovkina

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності. Зворушливі дописи опублікували співачки Камалія, Злата Огнєвіч, Руслана та Наталя Могилевська, співаки Святослав Вакарчук та Олександр Пономарьов, акторка Ольга Сумська та ексміністр МЗС України Дмитро Кулеба.

Також експрезидент України Віктор Ющенко вирішив публічно зізнатися в коханні. З нагоди 64-річчя дружини та третьої першої леді України Катерини Ющенко (Чумаченко) Ющенко виклав у мережу пост зі зворушливими словами та приємними побажаннями.

Про персону: Григорій Решетник

Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.

    новини шоу бізнесу
