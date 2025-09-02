Школа за мільйон: скільки українським зіркам коштує навчати своїх дітей

Приватні школи давно стали нормою в житті кожної країни, зокрема і в Україні. Часом цінник на такі школи шокує і можна іноді подумати, що йдеться про освіту в університеті США. Але ні. Тепер шкільна освіта в Україні, незважаючи на війну, може коштувати стільки ж, скільки, наприклад, британська школа в Дубаї.
Тим часом, українським знаменитостям це по кишені.
І ось перше вересня вже відгриміло і тепер після гарних фотографій і лінійок залишається одне - платити за розкішну освіту своїх дітей.
Григорій і Христина Решетники
Бути багатодітною сім'єю у 2025 році - дорого. Особливо, якщо діти ходять до школи на Печерську, як троє дітей українського телеведучого та його дружини Григорія і Христини Решетник.
Пара, яка будує власний котедж у Києві, відвела своїх синів до Новопечерської школи. Навчання в цій школі коштує 13 750 доларів на рік, а за трьох дітей обійдеться в 1 мільйон 700 тисяч гривень.
Маша Єфросиніна
У цю школу відвела свого сина й українська телеведуча Маша Єфросиніна. Навчання Єфросиніної обійдеться дешевше - адже в неї лише одна дитина.
А це означає, що вона заплатить за навчання сина Саші "всього" 568 000 гривень на рік.
До слова, на відкритті школи учнів "розважали" на інші учні, а самі вчителі.
"Якби в моєму дитинстві вчителі так вийшли танцювати разом із директрисою і заучами, я б подумала, що нас захопили інопланетяни", - підписала фото Єфросиніна.
Дмитро Монатік
І в цю ж школу відправив своїх синів і український популярний співак Дмитро Монатік. Вирушили вчитися у знаменитості всього двоє дітей, а значить навчання синів коштувало Монатіку трохи більше мільйона гривень на рік.
Ще одна приватна школа, в якій навчаються діти багатьох знаменитостей - Академія сучасної освіти А+. Рік тому вартість освіти становила майже 300 000 гривень на рік.
Світлана Тарабарова
Сюди водить свого сина Світлана Тарабарова. Її син пішов у другий клас.
Анна Кошмал
Також повела свого сина в гімназію А+ і українська акторка Анна Кошмал.
