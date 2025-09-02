Школа за мільйон: скільки українським зіркам коштує навчати своїх дітей

Скільки українським знаменитостям обходиться навчання їхніх дітей.

Скільки селебріті обходиться освіта їхніх дітей / Колаж Главред, фото Instagram/tarabarova, reshetnik

Приватні школи давно стали нормою в житті кожної країни, зокрема і в Україні. Часом цінник на такі школи шокує і можна іноді подумати, що йдеться про освіту в університеті США. Але ні. Тепер шкільна освіта в Україні, незважаючи на війну, може коштувати стільки ж, скільки, наприклад, британська школа в Дубаї.

Тим часом, українським знаменитостям це по кишені.

І ось перше вересня вже відгриміло і тепер після гарних фотографій і лінійок залишається одне - платити за розкішну освіту своїх дітей.

Григорій і Христина Решетники

Бути багатодітною сім'єю у 2025 році - дорого. Особливо, якщо діти ходять до школи на Печерську, як троє дітей українського телеведучого та його дружини Григорія і Христини Решетник.

Решетники відвели дітей до школи / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Решетники відвели дітей до школи / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Пара, яка будує власний котедж у Києві, відвела своїх синів до Новопечерської школи. Навчання в цій школі коштує 13 750 доларів на рік, а за трьох дітей обійдеться в 1 мільйон 700 тисяч гривень.

Скільки коштує навчання в школі / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Маша Єфросиніна

У цю школу відвела свого сина й українська телеведуча Маша Єфросиніна. Навчання Єфросиніної обійдеться дешевше - адже в неї лише одна дитина.

А це означає, що вона заплатить за навчання сина Саші "всього" 568 000 гривень на рік.

Єфросиніна відвела сина до школи за пів мільйона / Фото Instagram/mashaefrosinina

До слова, на відкритті школи учнів "розважали" на інші учні, а самі вчителі.

Єфросиніна відвела сина до школи за пів мільйона / Фото Instagram/mashaefrosinina

"Якби в моєму дитинстві вчителі так вийшли танцювати разом із директрисою і заучами, я б подумала, що нас захопили інопланетяни", - підписала фото Єфросиніна.

Дмитро Монатік

І в цю ж школу відправив своїх синів і український популярний співак Дмитро Монатік. Вирушили вчитися у знаменитості всього двоє дітей, а значить навчання синів коштувало Монатіку трохи більше мільйона гривень на рік.

Дмитро Монатік відвів дітей до школи / Фото Instagram/monatik_official

Ще одна приватна школа, в якій навчаються діти багатьох знаменитостей - Академія сучасної освіти А+. Рік тому вартість освіти становила майже 300 000 гривень на рік.

Світлана Тарабарова

Сюди водить свого сина Світлана Тарабарова. Її син пішов у другий клас.

Світлана Тарабарова з сином у гімназії А+ / Фото Instagram/tarabarova

Анна Кошмал

Також повела свого сина в гімназію А+ і українська акторка Анна Кошмал.

Анна Кошмал відвела свого сина до гімназії / Фото Instagram/smorkovkina

Про персону: Григорій Решетник Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.

