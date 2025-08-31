У відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі виявили злоякісну пухлину

Зірка "Пекельної кухні" переніс операцію.

https://glavred.net/starnews/u-izvestnogo-shef-povara-gordona-ramzi-obnaruzhili-zlokachestvennuyu-opuhol-10694219.html Посилання скопійоване

Гордон Рамзі рак - на що хворіє Гордон Рамзі / колаж: Главред, фото: instagram.com/gordongram

Стисло:

Гордон Рамзі розповів про онкологію

Шеф-кухарю видалили пухлину

У британського шеф-кухаря і зірки телешоу Гордона Рамзі виявили онкологію. Про це він повідомив у своєму блозі в Instagram.

Йому діагностували базальноклітинну карциному - біля вуха у нього з'явилося злоякісне утворення. Рамзі вже пройшов операцію з видалення пухлини, і продемонстрував результат у соціальних мережах.

відео дня

Вочевидь процедура пройшла успішно - шеф-кухар навіть пожартував над тим, що шов від операції схожий на ті, що лишаються після пластичної підтяжки обличчя, і нагадав про важливість використання сонцезахисного крему.

Базальноклітинний рак шкіри характеризується низьким рівнем утворення метастазів, однак про подальше лікування Гордон Рамзі поки що не повідомляв.

Гордон Рамзі рак - на що хворіє Гордон Рамзі / instagram.com/gordongram

Гордон Рамзі рак - на що хворіє Гордон Рамзі / instagram.com/gordongram

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про складний період у житті та кар'єрі голлівудської українки Міли Куніс. Акторка не могла собі дозволити звичайну їжу, а її тіло перетворилося на один суцільний синяк.

Також зірка "Баффі - переможниця вампірів", американська акторка Каризма Карпентер, розкрила правду про своє повернення в серіал. Його ремейк перебуває на стадії розробки та підбору акторів.

Читайте також:

Про персону: Гордон Рамзі Гордон Рамзі - британський шеф-кухар, ресторатор, ведучий британських телешоу The F Word, "Кошмари на кухні" і "Пекельна кухня", а також їхніх американських версій. Володар численних зірок Мішлен. До ресторанної імперії Рамзі входить 10 ресторанів у Великій Британії, 6 з яких мають щонайменше одну зірку, 3 паби і 12 ресторанів за межами Сполученого Королівства. Орієнтовна вартість Gordon Ramsay Holdings Limited становить 165 мільйонів доларів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред