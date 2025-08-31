У відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі виявили злоякісну пухлину

Стисло:
- Гордон Рамзі розповів про онкологію
- Шеф-кухарю видалили пухлину
У британського шеф-кухаря і зірки телешоу Гордона Рамзі виявили онкологію. Про це він повідомив у своєму блозі в Instagram.
Йому діагностували базальноклітинну карциному - біля вуха у нього з'явилося злоякісне утворення. Рамзі вже пройшов операцію з видалення пухлини, і продемонстрував результат у соціальних мережах.
Вочевидь процедура пройшла успішно - шеф-кухар навіть пожартував над тим, що шов від операції схожий на ті, що лишаються після пластичної підтяжки обличчя, і нагадав про важливість використання сонцезахисного крему.
Базальноклітинний рак шкіри характеризується низьким рівнем утворення метастазів, однак про подальше лікування Гордон Рамзі поки що не повідомляв.
Про персону: Гордон Рамзі
Гордон Рамзі - британський шеф-кухар, ресторатор, ведучий британських телешоу The F Word, "Кошмари на кухні" і "Пекельна кухня", а також їхніх американських версій. Володар численних зірок Мішлен. До ресторанної імперії Рамзі входить 10 ресторанів у Великій Британії, 6 з яких мають щонайменше одну зірку, 3 паби і 12 ресторанів за межами Сполученого Королівства. Орієнтовна вартість Gordon Ramsay Holdings Limited становить 165 мільйонів доларів, повідомляє Вікіпедія.
