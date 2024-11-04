Колишня дівчина Брукліна Бекхема здійснила камінг-аут

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Акторка Хлоя Грейс Морец, як і багато американців зараз, активно висловлює свою політичну позицію в соціальних мережах. Вона взяла участь у дострокових виборах і проголосувала за кандидатку в президенти США Камалу Гаррісс.
Про це артистка повідомила у своєму блозі в Instagram, а також детально пояснила свій вибір. Морец віддала перевагу Гарріс, оскільки переконана, що до її прав, як жінки, цей кандидат буде більш лояльним.
"Я проголосувала достроково і віддала свій голос за Камалу Гарріс. На цих виборах так багато поставлено на карту. Я вважаю, що уряд не має права розпоряджатися моїм тілом як жінки, і що рішення щодо мого тіла мають ухвалюватися ТІЛЬКИ мною і моїм лікарем. Камала Гарріс захищатиме це для нас", - написала акторка.
Також вона в контексті прошарку населення США, який потребує захисту гаранта країни, згадала ЛГБТК+-спільноту, до якої також зарахувала і себе. Таким чином зірка здійснила камінг-аут, і вперше публічно заявила про себе, як про лесбійку.
Хлоя Грейс зазначає: "Я вірю в необхідність правового захисту спільноти ЛГБТК+ як лесбійка. Нам потрібен захист у цій країні і доступ до допомоги, якої ми потребуємо і на яку заслуговуємо".
Хлоя Грейс Морец 4 роки зустрічалася з Брукліном Бекхемом, старшим сином Вікторії та Девіда Бекхемів. У 2018 році акторка підтвердила розставання із зірковим спадкоємцем, і відтоді своє особисте життя не коментує.
Однак зірці приписують роман з американською моделлю Кейт Гаррісон. Приміром, наприкінці вересня Кейт у своєму блозі в Instagram опублікувала фото з Хлоєю з весілля спільних друзів: туди дівчата, судячи з усього, прибули разом, як пара, якщо вірити картці із запрошенням на святковому столику.
Хто така Хлоя Грейс Морец?
Хлоя Грейс Морец - американська акторка і модель. Лауреатка двох премій "Сатурн" (2011, 2014). Найвідоміші фільми: "Пипець", "Впусти мене", "Провінціалка", "Похмурі тіні", "Керрі" тощо.
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