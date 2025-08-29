Посміялася над ним: Меланія Трамп зважилася на радикальний крок

Перша леді США не прийняла запрошення, яке їй надіслали.

https://glavred.net/starnews/posmeyalas-nad-nim-melaniya-tramp-reshilas-na-radikalnyy-shag-10693889.html Посилання скопійоване

Меланія Трамп та її чоловік Дональд Трамп / колаж: Главред, фото: facebook.com/MelaniaTrump

Коротко:

Від чого відмовилася Меланія Трамп

Чому вона це зробила

Співробітники глянцевого видання Vanity Fair, обурені перспективою появи першої леді Меланії Трамп на обкладинці, можуть бути спокійні. Їй це абсолютно нецікаво.

Як пише Page Six, джерело зі світу моди, знайоме зі світоглядом першої леді, повідомляє, що в липні вона "посміялася" над запитом Vanity Fair і відразу ж відхилила його.

відео дня

"У неї немає часу сидіти на фотосесії. Її пріоритети як першої леді набагато важливіші... Ці люди її все одно не заслуговують".

"Якщо Гвідуччі (редактор - авт.) помістить Меланію на обкладинку, половина редакції піде, гарантую", - заявив редактор середньої ланки Daily Mail.

Меланія Трамп / Фото Instagram/melaniatrump

У будь-якому разі, вона зайнята безліччю проєктів, включно з "Fostering the Future" для підтримки дітей, які виховуються в прийомних сім'ях, та ініціативою "Be Best" з першого терміну, спрямовану на боротьбу з кібербулінгом і зловживанням опіоїдами. Вона також успішно просувала закон "Take It Down", який зобов'язує соціальні мережі видаляти інтимні зображення, розміщені без згоди.

Цього тижня вона взяла на себе нову роль - очолити Президентський конкурс штучного інтелекту, покликаний надихнути дітей на освоєння технологій ШІ.

Меланія Трамп на обкладинці Vanity кілька років тому

Завдяки своєму багатомовному європейському досвіду і геополітичному чуттю, вона також є цінним радником свого чоловіка з міжнародних справ.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що його молодша дочка вагітна своєю першою дитиною. 78-річний колишній президент розповів, що його 30-річна дочка Тіффані, чекає дитину від чоловіка Майкла Булоса, 27 років, оголосивши цю новину в Економічному клубі Детройта.

Нагадаємо, раніше ймовірний кандидат у президенти Штатів від Республіканської партіїДональд Трамп заявив, що не підтримує принца Гаррі і готовий його видворити з країни.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Меланія Трамп Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред