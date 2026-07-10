Коротко:
- Кому дякувала Соломко
- Про що вона написала
Українська співачка Яна Соломко, яка народилася в Полтавській області, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також стала на бік Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, розсипалася в подяках росіянам.
На своїй сторінці в Instagram вона написала багато слів подяки одному з російських лейблів. "Так, ми більше не разом, але ви, 1mpru, завжди будете моєю командою. Сьогодні вам виповнилося 30 років! Я вдячна вам за все! І ви завжди в моєму сердечку", - підписала свій допис Соломко.
До речі, Соломко кинула свою кар’єру в терористичній Росії й вийшла заміж за громадянина Туреччини, з яким тепер живе то в Греції, то в Туреччині.
Вона так і не зробила жодної заяви щодо нападу Росії на Україну і продовжує спокійно жити своїм життям.
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Про особу: Яна Соломко
Яна Соломко народилася в місті Чутово Полтавської області. Вона прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк". Вона дійшла до фіналу, але Макс Чмерковський обрав Олександру Шульгіну.
Пізніше Соломко розпочала сольну кар’єру і вирішила розвивати її в Росії. Після того, як Росія напала на Україну, Соломко залишилася виступати перед російськими глядачами, працювала з зрадником-продюсером Юрієм Бардашем, а також виступала на підтримку окупантів.
Зараз живе у США, де її єдина дочка має громадянство.
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