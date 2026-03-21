Усик запалив із колишнім суперником у Львові під українські пісні — деталі

Христина Трохимчук
21 березня 2026, 13:34
Ентоні Джошуа відвідав Україну на запрошення Олександра Усика.
Олександр Усик та Ентоні Джошуа в Україні
Олександр Усик та Ентоні Джошуа в Україні

Ви дізнаєтеся:

  • Ентоні Джошуа приїхав до України
  • Як колишнього суперника зустрів Олександр Усик

Український чемпіон Олександр Усик запросив до України свого колишнього суперника, британського боксера Ентоні Джошуа. У Львові Усик влаштував гостю веселий прийом з танцями та виступами зірок національного відбору на Євробачення. Відео веселощів знаменитих спортсменів опублікували в Instagram.

Замість екскурсій Олександр влаштував Ентоні справжнє занурення в українські традиції. Коли боксери приїхали до Львова, їм влаштували гарячий прийом із запальними танцями, народними піснями і, звісно ж, українською кухнею.

Олександр Усик запросив суперника до України
Олександр Усик запросив суперника в Україну

Головними зірками вечора стали учасники Національного відбору на Євробачення-2024 YAGODY. Їхній виступ захопив іноземного гостя — Джошуа знімав на відео їхній перформанс і активно реагував під час шоу. Усик також не залишився осторонь — він завзято свистів, аплодував і підтанцьовував у ритм музики.

Ентоні Джошуа вперше з початку повномасштабного вторгнення прибув до України, щоб разом з Олександром Усиком стати почесним гостем вечора боксу "Rising Stars". Головною подією турніру стане професійний дебют олімпійського чемпіона Олександра Хіжняка. Незважаючи на два напружені поєдинки у 2021 та 2022 роках, які завершилися перемогою українця, колишні суперники на рингу залишилися друзями.

Ентоні Джошуа та YAGODY
Ентоні Джошуа та YAGODY

Раніше Главред повідомляв, що раптова смерть Чака Норріса вразила світ кіно. Актор пішов з життя у віці 86 років. Жан-Клод Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне та інші знамениті актори 90-х відреагували на смерть колеги та майстра бойових мистецтв.

Також українська виконавиця Марія Бурмака перервала мовчання після важкої втрати і зробила рідкісну заяву про смерть свого молодшого брата-військовослужбовця. У героя, який до останнього боровся за життя, залишилося троє малолітніх дітей.

Про особу: Олександр Усик

Олександр Усик — непереможений український боксер-професіонал, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022–2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) та The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Олександр Усик Ентоні Джошуа новини шоу бізнесу
