Усик запалив із колишнім суперником у Львові під українські пісні — деталі

Ентоні Джошуа відвідав Україну на запрошення Олександра Усика.

Олександр Усик та Ентоні Джошуа в Україні

Український чемпіон Олександр Усик запросив до України свого колишнього суперника, британського боксера Ентоні Джошуа. У Львові Усик влаштував гостю веселий прийом з танцями та виступами зірок національного відбору на Євробачення. Відео веселощів знаменитих спортсменів опублікували в Instagram.

Замість екскурсій Олександр влаштував Ентоні справжнє занурення в українські традиції. Коли боксери приїхали до Львова, їм влаштували гарячий прийом із запальними танцями, народними піснями і, звісно ж, українською кухнею.

Олександр Усик запросив суперника в Україну

Головними зірками вечора стали учасники Національного відбору на Євробачення-2024 YAGODY. Їхній виступ захопив іноземного гостя — Джошуа знімав на відео їхній перформанс і активно реагував під час шоу. Усик також не залишився осторонь — він завзято свистів, аплодував і підтанцьовував у ритм музики.

Ентоні Джошуа вперше з початку повномасштабного вторгнення прибув до України, щоб разом з Олександром Усиком стати почесним гостем вечора боксу "Rising Stars". Головною подією турніру стане професійний дебют олімпійського чемпіона Олександра Хіжняка. Незважаючи на два напружені поєдинки у 2021 та 2022 роках, які завершилися перемогою українця, колишні суперники на рингу залишилися друзями.

Ентоні Джошуа та YAGODY

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що раптова смерть Чака Норріса вразила світ кіно. Актор пішов з життя у віці 86 років. Жан-Клод Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне та інші знамениті актори 90-х відреагували на смерть колеги та майстра бойових мистецтв.

Також українська виконавиця Марія Бурмака перервала мовчання після важкої втрати і зробила рідкісну заяву про смерть свого молодшого брата-військовослужбовця. У героя, який до останнього боровся за життя, залишилося троє малолітніх дітей.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олександр Усик Олександр Усик — непереможений український боксер-професіонал, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022–2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) та The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

