Бліда копія себе: Анна Сєдокова пояснила, куди зникла після смерті Яніса Тімми

Про що говорила Анна Сєдокова:
- Суїцид колишнього чоловіка обернувся для неї кошмаром
- Артистка готує своє повернення на сцену
З 17 грудня 2024 року, дня, коли стало відомо про самогубство латвійського баскетболіста Яніса Тімми, його колишня дружина, співачка-зрадниця Анна Сєдокова, не показувала обличчя і практично перестала з'являтися в соціальних мережах. Ймовірно, побоюючись хейту і критики.
Сьогодні, коли з дня смерті її колишнього чоловіка минуло 50 днів, артистка з'явилася в Instagram зі зверненням. У кадрі Сєдокова виглядала сильно схудлою - запалі щоки, гострі вилиці і коліна сильно контрастують з її звичними пишними формами.
У своїй промові Анна повідомила, що пережила найстрашніший період у своєму житті, і тепер повертається до творчості. Також вона подякувала всім, хто її підтримував - коли Тімма пішов із життя, співачку почали цькувати його родичі та близькі.
"Зараз ви свідки найскладнішого періоду в моєму житті, якого я не побажала б нікому. Я щодня весь цей час намагалася просто встати, просто не впасти, просто пробувати жити далі. Я дякую вам за те, що ви підтримували мене і не здавалися, навіть коли здалася я. Я вам дуже вдячна. Я спробую робити те, що в мене виходить найкраще: писати і співати свої пісні, давати концерти. І маленькими-маленькими кроками йти вперед. І навіть якщо я буду потрібна одній людині в цьому світі, я буду пробувати це робити", - тремтячим від сліз голосом повідомила Анна Сєдокова.
Смерть Яніса Тімми - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.
Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.
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Хто така Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
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