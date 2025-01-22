Сєдокова потрапила в поліцію через смерть Яніса Тімми: "Буде порушено справу"

Коротко:
- Поліція розслідує факт самогубства Яніса Тімми
- Як свідка опитали Анну Сєдокову.
У країні-окупанті відкрито розслідування обставин смерті латвійського баскетболіста Яніса Тімми. У ніч на 17 грудня 2024 року колишнього чоловіка співачки-зрадниці Анни Сєдокової було знайдено повішеним в одному з московських хостелів. Аналогічну справу було відкрито в рідній країні покійного спортсмена.
Близьке оточення Тімми впевнене, що до його смерті причетна Сєдокова: серед приватних версій і доведення до самогубства, і навіть замовне вбивство. Правоохоронні органи поки встановлюють деталі останніх годин життя баскетболіста.
Біля трупа спортсмена було виявлено його мобільний телефон, у якому було фото Анни Сєдокової та прохання зателефонувати їй. Так співачка стала частиною розслідування, повідомляють росЗМІ.
Артистку викликали в поліцію і вона вже дала свідчення. "Анну опитано як свідка. Ніяких інших статусів немає, кримінальної справи немає. Її не допитували, у неї взяли пояснення. Це абсолютно різні речі", - розповів один із криміналістів.
Водночас він не відкидає версії про доведення до самогубства або причетність до смерті Яніса Тімми сторонніх осіб. "Вивчають усі листування, опитують людей, які контактували з ним перед трагедією того дня. Тобто ведеться велика робота, про результати говорити рано. Я не виключаю факт доведення до самогубства. Якщо з'ясується, що було листування з приниженням людської гідності або надходили якісь погрози, тоді, можливо, буде порушено справу про доведення до самогубства", - додає він.
Смерть Яніса Тімми - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.
Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.
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Хто така Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
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