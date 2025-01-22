Сєдокова потрапила в поліцію через смерть Яніса Тімми: "Буде порушено справу"

Криміналіст прокоментував причетність співачки-зрадниці до самогубства колишнього чоловіка.

https://glavred.net/stars/anna-sedokova-popala-v-policiyu-iz-za-smerti-yanisa-timmy-budet-vozbuzhdeno-delo-10633124.html Посилання скопійоване

Смерть Яніса Тімми - Анну Сєдокову викликали в поліцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

Коротко:

Поліція розслідує факт самогубства Яніса Тімми

Як свідка опитали Анну Сєдокову.

У країні-окупанті відкрито розслідування обставин смерті латвійського баскетболіста Яніса Тімми. У ніч на 17 грудня 2024 року колишнього чоловіка співачки-зрадниці Анни Сєдокової було знайдено повішеним в одному з московських хостелів. Аналогічну справу було відкрито в рідній країні покійного спортсмена.

Близьке оточення Тімми впевнене, що до його смерті причетна Сєдокова: серед приватних версій і доведення до самогубства, і навіть замовне вбивство. Правоохоронні органи поки встановлюють деталі останніх годин життя баскетболіста.

відео дня

Біля трупа спортсмена було виявлено його мобільний телефон, у якому було фото Анни Сєдокової та прохання зателефонувати їй. Так співачка стала частиною розслідування, повідомляють росЗМІ.

Артистку викликали в поліцію і вона вже дала свідчення. "Анну опитано як свідка. Ніяких інших статусів немає, кримінальної справи немає. Її не допитували, у неї взяли пояснення. Це абсолютно різні речі", - розповів один із криміналістів.

Водночас він не відкидає версії про доведення до самогубства або причетність до смерті Яніса Тімми сторонніх осіб. "Вивчають усі листування, опитують людей, які контактували з ним перед трагедією того дня. Тобто ведеться велика робота, про результати говорити рано. Я не виключаю факт доведення до самогубства. Якщо з'ясується, що було листування з приниженням людської гідності або надходили якісь погрози, тоді, можливо, буде порушено справу про доведення до самогубства", - додає він.

Смерть Яніса Тімми - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

Читайте також:

Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред