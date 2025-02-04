Сєдокова розповіла поліції, яке моторошне фото надіслав Яніс Тімма перед смертю

У Латвії вказали на те, що розслідування справи велося неправильно.

https://glavred.net/stars/sedokova-rasskazala-policii-kakoe-zhutkoe-foto-prislal-yanis-timma-pered-smertyu-10636493.html Посилання скопійоване

Анна Сєдокова стала причиною самогубства колишнього чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Ви дізнаєтеся:

Що стало відомо в процесі слідства

Яке фото надіслав Тіма Сєдоковій

Напередодні своєї смерті, колишній чоловік співачки-зрадниці Анни Сєдокової Яніс Тімма надіслав їй моторошне передсмертне фото.

Як розповіла сама запроданка слідчому, Яніс перед своєю загибеллю надіслав фотографію з підготовленою мотузкою. Однак, за даними Grani.lv, вона не пред'явила слідчому цю фотографію на своєму телефоні, а слідчий РФ нічого не питав, вважаючи, що в цьому немає необхідності.

відео дня

До слова, латвійські слідчі не задоволені результатом того, як велося слідство в терористичній Росії. Відомо, що коли 25 грудня Яніса Тімму привезли до Латвії, його батько Райтіс Тімма звернувся по юридичну допомогу. Батько Яніса був переконаний, що його син помер не з власної волі, і хотів домогтися порушення кримінального процесу справу.

На підставі заяви Райтіса Тімми Державна поліція порушила кримінальну справу для з'ясування обставин смерті Яніса Тімми.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як писав Главред, 17 грудня минулого року, колишнього чоловіка співачки Анни Сєдокової, латвійського баскетболіста Яніса Тімму знайшли мертвим у Москві. Спершу повідомлялося, що витрати на перевезення тіла і похорон покриє сама Сєдокова. Однак пізніше в соцмережах команди Alikson Team, за яку грав Тімма, було опубліковано інформацію про те, що витрати на транспортування і похорон розділятиме клуб. Після цього друг Тімми, бізнесмен Мартіньш Лаува, заявив, що Сєдокова не брала участі в оплаті цих витрат.

Анна Сєдокова не приїхала попрощатися зі своїм екс-чоловіком Янісом. Раніше також батько баскетболіста повідомив, що Сєдокову не бажають бачити на прощанні.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред