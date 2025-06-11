"Відчуваю постійний дискомфорт": Катерина Тишкевич розкрила деталі лікування

Тишкевич поділилася результатами, яких їй вдалося досягти останнім часом.

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Катерина Тишкевич хвороба - що зараз відбувається з акторкою / колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Коротко:

У Катерини Тишкевич хронічний головний біль і супутні йому проблеми зі здоров'ям

Артистка розповіла, яких успіхів їй вдалося досягти на даний момент

Уже багато років українська акторка Катерина Тишкевич страждає від хронічного головного болю. Від цього страждає її фізичне та ментальне здоров'я, над відновленням яких вона активно працює зараз.

І, на щастя, вже досягла певних результатів. У своєму блозі в Instagram Тишкевич розповіла сьогодні, що їй вдається підтримувати "більш-менш задовільний стан" і "вперше за багато років її нервова система функціонує без допомоги антидепресантів".

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Однак на досягнутому Катерина не зупиняється - попереду ще відновлення чутливості трійчастого нерва акторки та боротьба з синдромом відміни антидепресантів. Але зірка налаштована дуже оптимістично.

"Я нарешті майже вже вийшла повністю з синдрому відміни всіх своїх антидепресантів, ліків. Нарешті моя нейромедіаторна система майже прийшла в норму. Ми будемо продовжувати займатися моїм трійчастим нервом, відновленням адекватної чутливості. У нас, звісно, є величезний прогрес по моєму стану – саме по головних болях. Але у нас також ще лишається багато роботи, бо не функціонує поки що мій трійчастий нерв, не видає правильний імпульс. Я відчуваю постійний дискомфорт у голові та язику. Але й це ми пофіксимо, це питання лише часу, можливо, декількох місяців. Але для початку треба було привести до ладу мою менталку", - поділилася Катерина Тишкевич.

Катерина Тишкевич хвороба - що зараз відбувається з акторкою / instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Хто така Катерина Тишкевич? Катерина Тишкевич - українська акторка кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.

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