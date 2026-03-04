Рус
У дочки Сумської з'явився новий бойфренд: що відомо

Олена Кюпелі
4 березня 2026, 13:02
Анна Борисюк не хоче афішувати особу свого обранця, проте повідомила, що він не актор.
Дочка Сумської вже живе з хлопцем
Дочка Сумської вже живе з хлопцем / Колаж Главред, фото Instagram/ gandzyazen

Коротко:

  • Що відомо про стосунки дочки Сумської
  • Що відомо про обранця

Молодша дочка популярних українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка Анна перебуває у стосунках.

Дівчина виїхала від батьків і живе разом зі своїм хлопцем. Про це повідомляє Обоз.ua.

відео дня

За її словами, вона не хоче афішувати особу свого обранця, проте повідомила, що він не актор. "Поки не хочу багато про особисте розповідати - бережу цю свою частину. Ми зустрічаємося вже півроку, живемо разом - я поїхала від батьків. У нас все дуже просто, скромно, без пафосу: ми тільки почали будувати спільне життя, вчимося бути разом у побуті, в планах. У той же час, ми дуже схожі, в цінностях, планах", - каже вона.

Ольга Сумська
Ольга Сумська - мама дорослих дочок / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Вона також додала, що в непрості часи її підтримують зіркові батьки, вона сама, а також її молодий чоловік.

Ольга Сумська, Анна Борисюк
Ольга Сумська та Анна Борисюк / instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, Анна Борисюк пішла по стопах батьків і також стала актрисою, а нещодавно вона розповіла про те, що заснувала власний бренд одягу Ganzen_ua.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Про особу: Ольга Сумська

Ольга Сумська — українська акторка і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

