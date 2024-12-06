"Усі її обожнювали": Девід Бекхем поділився трагічною втратою

Всесвітньо відомий футболіст опублікував пост, присвячений близькій людині.

https://glavred.net/starnews/vse-ee-obozhali-devid-bekhem-podelilsya-tragicheskoy-poterey-10620278.html Посилання скопійоване

Девід Бекхем повідомив про втрату Instagram/davidbeckham / Колаж Главред, фото

Легендарний футболіст і чоловік ікони-стилю та "перчинки" Вікторії Бекхем Девід Бекхем, поділився трагічною звісткою.

Так, на своїй сторінці вInstagram, Бекхем виклав фото і пост, присвячений своїй давній колезі і подрузі.

Футболіст, який розпочав свою професійну кар'єру в "Манчестер Юнайтед" у віці 15 років, поділився пам'ятним фото про жінку, секретарку і ресепшіоністку футбольного клубу Кет Фіппс, яка померла у віці 85 років.

відео дня

"Першим і останнім обличчям, яке я завжди бачив, була Кет, яка сиділа на стійці реєстрації в "Олд Траффорд" і чекала, щоб вручити мені квитки на гру", - написав Девід у пості в Instagram від 5 грудня. "Вона була серцем "Манчестер Юнайтед", усі знали, хто така Кет, і всі її обожнювали", - написав спортсмен.

Бекхем згадав, як переїхав до Манчестера, коли йому було лише 15 років.

"Я переїхав до Манчестера в 15 років і Кет дала обіцянку моїм мамі й татові: "Я нагляну за вашим хлопчиком, не хвилюйтеся", і з того першого і до останнього дня, який я провів з нею, вона саме це і робила".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про те, що Девід Бекхем продемонстрував свій вражаючий прес, знімаючись для реклами окулярів своєї нової колекції. Колишній футболіст, 48 років, позував без сорочки, щоб рекламувати випуск колекції.

Нагадаємо, напередодні дружина Девіда посвітила принадами в піджаку на голе тіло, за що знову нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пересудів.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Девід Бекхем Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред