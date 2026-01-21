Вікторія Бекхем відвернулася від сина і заплаканої невістки: в мережі з'явилося відео

Бруклін Бекхем сильно образився на своїх батьків через дружину Ніколу Пельтц.

Син Бекхемов поділився особистим / Колаж Главред, фото скріншот YouTube

Коротко:

Як поводилася на відео Вікторія

Як виглядала Нікола Пельтц

Західні ЗМІ продовжують "лихоманити" через скандал у родині легендарного футболіста Девіда Бекхема та його дружини Вікторії, зі старшим сином Брукліном Бекхемом та його дружиною Ніколою Пельтц.

Напередодні Бруклін зробив кілька сторіз на своїй сторінці в Instagram, де розповів про всі образи, які йому нібито завдали зіркові батьки. Про цей конфлікт пишуть багато хто, а також продовжують ділитися архівними відео, на яких частково видно конфлікт зіркової сім'ї.

Вікторія відвернулася від сина на фото / Скріншот YouTube

На відео, яке знову з'явилося в мережі, дружина Брукліна Бекхема, Нікола Пельтц, виглядала ніяково, позуючи з відомою родиною свого коханого.

Під час прем'єри документального серіалу Netflix "Бекхем" у 2023 році Девід і Вікторія Бекхем позували разом, після чого до них приєдналася решта сім'ї.

Коли 26-річний Бруклін підійшов до своїх родичів, він взяв 31-річну Пельтц за руку і відвів її в ліву частину групового знімка.

Заплакана дружина з кам'яним обличчям, одягнена в червону шкіряну міні-сукню і колготки, стояла в кінці черги, поки Бруклін обіймав її за талію.

Судячи з усього, під час фотосесії Пельтц спілкувалася тільки зі своїм чоловіком.

Кілька шанувальників відзначили, наскільки "незручно" виглядала спадкоємиця на фотографіях.

"Чи може плече Вікторії бути ще холоднішим?" — написав один з користувачів.

Гучне сімейне фото футболіста з родиною / Скріншот YouTube

Нагадаємо, що відео з'явилося після того, як Бруклін виступив із різкою заявою про свою сім'ю, стверджуючи, що його батьки зробили все можливе, щоб "зруйнувати" його шлюб.

"Я не хочу миритися зі своєю родиною", — написав молодий чоловік.

"Мене не контролюють, я вперше в житті відстоюю свої права. Все своє життя мої батьки контролювали висвітлення в пресі подій, що стосуються нашої родини", — додав він.

