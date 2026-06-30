Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Анджеліна Джолі зробила рідкісне зізнання щодо свого особистого життя після розлучення з Піттом

Олена Кюпелі
30 червня 2026, 08:08
google news Підпишіться
на нас в Google
Анджеліна Джолі несподівано заговорила про своє особисте життя після розлучення з Піттом.
Анджеліна Джолі, Бред Пітт
Анджеліна Джолі та Бред Пітт були одружені 2 роки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Що сказала Анджеліна Джолі
  • З ким вона зустрічалася після розлучення

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зізналася, що ні з ким не зустрічалася після розлучення з Бредом Піттом майже десять років тому.

Як пише Page Six, актриса, відома за фільмом "Солт", зробила цю рідкісну заяву про своє особисте життя в інтерв’ю Yahoo Entertainment під час промоції свого нового фільму "Кутюр". У фільмі Джолі грає американську кінорежисерку, у якої діагностують рак грудей під час роботи на Тижні моди в Парижі.

відео дня

Її героїня, Максін Уокер, перебуває у романтичних стосунках із кінооператором Антоном (роль якого виконує Луї Гаррель). Джолі сказала, що роль Максін, у якої є донька, змусила її зрозуміти, що можна зустрічатися з кимось, не відволікаючись на дітей.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі зробила особисте зізнання / ua.depositphotos.com

"Чесно кажучи, я ні з ким не зустрічалася з тих пір, як розлучилася десять років тому", - сказала Джолі. "Тому я зрозуміла, що цей аспект мого життя не повинен бути в центрі уваги, якщо я зосереджена на дітях, на родині", - відверто зізналася актриса.

51-річна Джолі розлучилася з 62-річним Піттом у вересні 2016 року після двох років шлюбу, і колишнє подружжя пережило бурхливе розлучення, на завершення якого пішло вісім років. У колишнього подружжя залишилося шестеро дітей: Меддокс, 24 роки; Пакс, 22 роки; Захара, 21 рік; Шайло, 20 років; та близнюки Вів’єн і Нокс, 17 років.

Тепер, коли її доньки подорослішали, Джолі розповіла виданню, що вони заохочують її не просто зосереджуватися на тому, щоб бути їхньою матір’ю.

Бред Пітт
Бред Пітт / ua.depositphotos.com

"Я думаю, що в певному сенсі вони повертають мене до мого колишнього стану", - сказала Джолі. "Моє бажання, щоб у них була вся сила, відкритість, м’якість, віра та завзятість, нагадує мені про це. Я думаю, вони нібито хочуть, щоб я тепер не була просто "мамою", - додала вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що популярний український хореограф і учасник проєкту "Холостяк" Макс Чмерковський поділився важливою новиною разом зі своєю дружиною Петою Мургатройд.

Раніше також син легендарного футболіста Девіда Бекхема Круз Бекхем і його дівчина Джекі Апостоль спровокували чутки про заручини після того, як остання опублікувала в Instagram добірку фотографій.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Анджеліна Джолі новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"З Бандерою не вступить до ЄС": Варшава висунула безкомпромісний ультиматум Києву

"З Бандерою не вступить до ЄС": Варшава висунула безкомпромісний ультиматум Києву

10:07Світ
Шторм посилився до п’яти балів: Україну охопила потужна магнітна буря

Шторм посилився до п’яти балів: Україну охопила потужна магнітна буря

09:55Синоптик
Варшава заблокувала постачання літаків МіГ-29 в Україну: в чому причина

Варшава заблокувала постачання літаків МіГ-29 в Україну: в чому причина

08:58Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Дві операції на серці": здоров'я Алли Пугачової критично погіршилось

"Дві операції на серці": здоров'я Алли Пугачової критично погіршилось

Білі чи жовті кришки для консервації: які краще обрати і в чому різниця

Білі чи жовті кришки для консервації: які краще обрати і в чому різниця

Китайський гороскоп на завтра, 30 червня: Драконам — обмеження, Кроликам — перспективи

Китайський гороскоп на завтра, 30 червня: Драконам — обмеження, Кроликам — перспективи

Один знак зодіаку стане неймовірно багатим: гороскоп на липень 2026 року

Один знак зодіаку стане неймовірно багатим: гороскоп на липень 2026 року

Гороскоп на завтра, 30 червня: Близнюкам - здобутки, Терезам - гарна пропозиція

Гороскоп на завтра, 30 червня: Близнюкам - здобутки, Терезам - гарна пропозиція

Останні новини

10:07

"З Бандерою не вступить до ЄС": Варшава висунула безкомпромісний ультиматум Києву

10:06

"Дивилася, як на ляльку": зірка "Україна має талант" поставила на місце Марченко

10:01

Зав’язі огірків і кабачків масово жовтіють: що категорично не можна робити

09:56

Чому собака кладе лапу на руку господаря: несподіване значення жестуВідео

09:55

Шторм посилився до п’яти балів: Україну охопила потужна магнітна буря

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
08:59

"Найкрасивіша дівчинка у світі" вийшла заміж: як вона виглядає зараз

08:58

Варшава заблокувала постачання літаків МіГ-29 в Україну: в чому причина

08:56

Тест ПДР, який збиває з пантелику водіїв: куди може проїхати біле автоВідео

08:52

Таємнича зустріч Путіна і Лукашенка: Портников розповів, про що мовчать у КремліПогляд

Реклама
08:34

Чоловік Лорак накинувся на її зіркових друзів: чого він вимагає

08:30

Путін оголосить мобілізацію, щоб захопити дві області – начштабу БПЛА 93-й ОМБр Дзюбенко

08:19

Гороскоп Таро на завтра, 1 липня: Тельцям - неймовірний поворот, Ракам — шанс

08:08

Анджеліна Джолі зробила рідкісне зізнання щодо свого особистого життя після розлучення з Піттом

07:38

Багатодітний батько Макс Чмерковський знову поділився важливою новиною

07:38

На кого чекають фатальні спокуси та стрибок до багатства: Таро-прогноз на липень 2026Відео

07:33

У центрі Монако пролунав вибух: український олігарх отримав серйозні травмиВідео

07:04

На Москву летить рій дронів, у РФ працює ППО: що відомо

06:35

Найщасливіші дні липня вже відомі: на кого чекає прорив у роботі та особистому життіВідео

05:55

"У мене побачення": Федінчик заговорив про особисте після заручин Денисенко

04:41

Розливали у пляшки для шампанського: який дивний напій із кукурудзи продавали у СРСР

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кішки у ванній за 33 с

03:33

Що не можна робити у вівторок: поширені помилки, які приносять борги

03:03

У Росії втомилися від Путіна: що може зламати систему Кремля зсередини

02:33

У спальні буде прохолодно навіть у спеку: як охолодити кімнату за хвилини

02:05

Космічна знахідка ошелешила вчених: незвичайна комета наближається до Сонця

01:10

Україна домовляється з Францією про ліцензію на виробництво ракет SCALP

00:21

На один знак зодіаку чекає другий медовий місяць і порожній гаманець: Таро-прогноз на липень 2026Відео

00:02

"Путін боїться": експерт про ризики для Кремля через загрозу заворушень

29 червня, понеділок
23:47

Більшість робить помилку: чому не можна смажити яйця на вершковому маслі

23:38

Білі чи жовті кришки для консервації: які краще обрати і в чому різниця

23:14

Українців попередили про години пікового відключення електроенергії

23:07

Таро-прогноз для Тельців на липень 2026: від безсонних ночей до мішків з грошимаВідео

22:48

Як ще можна назвати Антона українською — і чому варто забути про "Тоху"

22:34

У кого старий світ зруйнується заради фінансового злету: Таро-прогноз на липень 2026Відео

22:20

Секрет рекордного врожаю помідорів: одна проста добавка творить диваВідео

22:16

Таємниці українських прізвищ: як предки виділяли найрозумніших людей

21:56

Чому Азовське море називають пульсуючим: як море-привид змінювало карту планетиВідео

21:38

Гороскоп на завтра, 30 червня: Близнюкам - здобутки, Терезам - гарна пропозиція

21:36

Путін поставив новий термін захоплення Донеччини: Зеленський назвав дату

21:22

Важливий день 30 червня: шість китайських знаків, кому посміхнеться удача

Реклама
21:16

Київ накрила потужна буря: місто затоплює, падають дерева та зникає світлоВідео

20:56

Ціни різко змінилися: які овочі, фрукти та ягоди в Україні помітно подешевшали

20:40

Порятунок від спеки за 1 гривню: що краще захистить рослини на городі

20:33

Сєяр Куршутов досьє

20:02

Тривожний сигнал, який не можна ігнорувати: чому собака облизує господаряВідео

20:00

Банани не почнуть чорніти через кілька днів: секрет виявився напрочуд простимВідео

19:28

Більшість робить помилку роками: чому в жодному разі не можна мити гриби

19:09

По всій Україні ввели графіки відключень – коли не буде світла 30 червня

19:03

Де варто ставити пам'ятник Мазепі: погляд Максима РозумногоПогляд

19:00

У Росії почали зносити резиденцію Путіна на Валдаї - що сталось

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвтоПрання
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти