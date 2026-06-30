Анджеліна Джолі зробила рідкісне зізнання щодо свого особистого життя після розлучення з Піттом

Анджеліна Джолі несподівано заговорила про своє особисте життя після розлучення з Піттом.

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт були одружені 2 роки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що сказала Анджеліна Джолі

З ким вона зустрічалася після розлучення

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зізналася, що ні з ким не зустрічалася після розлучення з Бредом Піттом майже десять років тому.

Як пише Page Six, актриса, відома за фільмом "Солт", зробила цю рідкісну заяву про своє особисте життя в інтерв’ю Yahoo Entertainment під час промоції свого нового фільму "Кутюр". У фільмі Джолі грає американську кінорежисерку, у якої діагностують рак грудей під час роботи на Тижні моди в Парижі.

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Її героїня, Максін Уокер, перебуває у романтичних стосунках із кінооператором Антоном (роль якого виконує Луї Гаррель). Джолі сказала, що роль Максін, у якої є донька, змусила її зрозуміти, що можна зустрічатися з кимось, не відволікаючись на дітей.

Анджеліна Джолі зробила особисте зізнання / ua.depositphotos.com

"Чесно кажучи, я ні з ким не зустрічалася з тих пір, як розлучилася десять років тому", - сказала Джолі. "Тому я зрозуміла, що цей аспект мого життя не повинен бути в центрі уваги, якщо я зосереджена на дітях, на родині", - відверто зізналася актриса.

51-річна Джолі розлучилася з 62-річним Піттом у вересні 2016 року після двох років шлюбу, і колишнє подружжя пережило бурхливе розлучення, на завершення якого пішло вісім років. У колишнього подружжя залишилося шестеро дітей: Меддокс, 24 роки; Пакс, 22 роки; Захара, 21 рік; Шайло, 20 років; та близнюки Вів’єн і Нокс, 17 років.

Тепер, коли її доньки подорослішали, Джолі розповіла виданню, що вони заохочують її не просто зосереджуватися на тому, щоб бути їхньою матір’ю.

Бред Пітт / ua.depositphotos.com

"Я думаю, що в певному сенсі вони повертають мене до мого колишнього стану", - сказала Джолі. "Моє бажання, щоб у них була вся сила, відкритість, м’якість, віра та завзятість, нагадує мені про це. Я думаю, вони нібито хочуть, щоб я тепер не була просто "мамою", - додала вона.

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Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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