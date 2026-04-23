Дочка Джолі несподівано стала брюнеткою і потрапила на фото з пірсингом у губі

Дочка голлівудської актриси користується не меншою популярністю, ніж її зіркова мама.

Анджеліна Джолі та її діти — вже зірки

Як виглядає дочка Анджеліни Джолі

Старша дочка голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка продовжує лякати шанувальників хворобливим зовнішнім виглядом, з'явилася на прогулянці зі своєю подружкою.

Як пише HOLA, Шило Джолі представила сміливий образ брюнетки з високою зачіскою-пучком і пірсингом у губі. На фотографіях Шило була зображена в компанії танцівниці Кеоні Роуз, яка, за чутками, є її дівчиною. Шило була одягнена в зручний одяг: вільні камуфляжні штани, велику чорну толстовку і сандалі Crocs.

Дочка Джолі стала брюнеткою

Шило — дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта — продемонструвала пірсинг губи, виходячи з Erewhon разом зі своєю, за чутками, дівчиною та колегою-танцівницею Кеоні Роуз ✨ pic.twitter.com/dRyGID930q — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) 21 квітня 2026

Її зачіска помітно потемніла, вона зробила високий пучок і продемонструвала пірсинг у губі. Коли вона та Роуз виходили з супермаркету Erewhon, їх бачили, як вони базікали та сміялися.

Публічна поява Шило відбулася після її широко обговорюваного дебюту в музичному відео. На початку квітня Шило знялася в кліпі на пісню зірки K-Pop Дайон "What's a girl to do", де вона була однією з танцівниць.

Дочка Джолі - разюче схожа на актрису

За повідомленнями інсайдерів, Шило тримала свою участь у відео в таємниці, і ніхто зі знімальної групи не знав, хто вона, до закінчення зйомок. "[Вона] любить танцювати, але не прагне особливої уваги чи слави", — сказав інсайдер Entertainment Tonight.

Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

