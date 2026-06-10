Син Джолі неадекватно поводився на випускному: що він зробив

Син Анджеліни Джолі поводився дуже впевнено під час урочистої промови.

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Син Джолі відзначився скандальним вчинком / Колаж Главред, фото: скріншот

Коротко:

Що зробив син Джолі

Як це виглядало

Син Анджеліни Джолі, Нокс, виголосив промову на випускному, яку його однокласники ще довго не забудуть.

17-річний юнак, обговорюючи майбутній поєдинок з бойових мистецтв, вилаявся матом, передбачивши нокаут. Про це пише The Daily Mail.

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Відео, опубліковане в інтернеті, показує, як Нокс піднімається на трибуну у своїй синій мантії та шапочці, з тибетськими молитовними прапорами та квітковим вінком, накинутим на плечі та шию.

Син Джолі виступив на випускному:

Вірний своєму слову, Нокс бився на рингу в жорстокому поєдинку, що нагадує сцену з фільму "Бійцівський клуб" з його батьком Бредом Піттом у головній ролі.

Захоплюючись муай-тай, Нокс останнім часом був помічений на тренуваннях і змаганнях, а в п'ятницю він продемонстрував свою боєготову фігуру, наслідуючи Тайлера Дердена з класичного фільму 1999 року.

Джолі — визнана красуня Голлівуду / Скріншот з фільму "Містер і місіс Сміт"

Вступивши в сутичку зі своїм супротивником у переповненому клубі, Нокс отримав кілька ударів, але зберіг самовладання, завдаючи свої власні удари з точністю в цьому поєдинку.

Для свого юного віку він рухався як досвідчений боєць, ухиляючись, маневруючи та завдаючи ударів ногами й руками з упевненістю ветерана.

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Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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