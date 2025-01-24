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90-річна зірка "бондіани" перестала з'являтися на публіці - що сталося

Анна Підгорна
24 січня 2025, 01:30
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Давня хвороба змусила Джуді Денч спершу відмовитися від кар'єри, а потім і від світських виходів.
Джуди Денч
Джуді Денч зараз - дама Джуді Денч поскаржилася на втрату зору / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • З 2012 року дама Джуді Денч почала втрачати зір через хворобу
  • Прогресуючий симптом перевернув усе життя зірки

Легендарна британська акторка Джуді Денч до 2022 року активно знімалася в кіно. Ще 2023 року вона з'явилася на телебаченні, проте влітку 2024 року, за півроку до свого дев'яностоліття, оголосила про завершення кар'єри у зв'язку з хворобою.

Сьогодні дама Денч, на жаль, змушена жити життям самітниці. Ще 2012 року їй діагностували макулодистрофію, через яку вона почала поступово втрачати зір.

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Зараз хвороба невблаганно прогресує. Вона і змусила зірку покинути сцену та відмовитися від публічних виходів - Денч більше не може з'являтися на червоних доріжках без супроводу зі страху впасти або в щось врізатися.

Про це акторка розповіла в інтерв'ю для Variety. "Хтось завжди повинен бути зі мною. Я змушена перебувати з кимось поруч зараз, тому що я не бачу і можу на щось наштовхнутися або впасти", - поділилася вона.

До того ж втрата зору вплинула на її кар'єру: Денч зізнається, що і зараз може напам'ять процитувати "Дванадцяту ніч", але нові сценарії даються їй з великими труднощами - у неї фотографічна пам'ять, для роботи з якою їй просто необхідно мати можливість хоч розгледіти свої рядки.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що британський актор, який зіграв Відьмака і Супермена, Генрі Кавілл вперше став батьком. Разом із коханою, яка подарувала йому дитину, він потрапив в об'єктиви папараці.

Також стало відомо, що під час пожеж у Лос-Анджелесі Брюс Вілліс уперше за три роки вийшов у світ. "Міцний горішок" уникає публічності через важку хворобу.

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Хто така Джуді Денч?

Джуді Денч - британська акторка театру і кіно. Володарка премії Оскар, двох премій Золотий глобус, двох премій Гільдії кіноакторів США, шести премій BAFTA, чотирьох премій BAFTA TV, семи нагород Лоренса Олів'є, премії Тоні. Кавалер ордена Кавалерів Пошани (2005), дама-командор ордена Британської імперії (1988), повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Золоте око", "Завтра не помре ніколи", "Закоханий Шекспір", "І цілого світу мало", "Помри, але не зараз", "Гордість і упередження", "Казино "Рояль", "Квант милосердя", "Джейн Ейр", "007: Координати "Скайфолл", "007: Спектр", "Вікторія і Абдул", "Вбивство у "Східному експресі", "Кішки" та ін.

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