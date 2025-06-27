Кидок, що змусив заговорити світ: як український атлет став головною зіркою чемпіонату

Українець переміг у змаганнях з метання молота, метнувши снаряд на 81.66 метра та повторивши рекорд Олександра Крікуна.

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Легкоатлет приніс Україні першу медаль чемпіонату, знову підтвердивши свою перевагу на європейській арені / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Кохан виграв золото у метанні молота на Євро-2025

Його результат — 81.66 м, найкращий за 21 рік в Україні

Це перша медаль України на чемпіонаті в Мадриді

Бронзовий призер Олімпіади-2024 Михайло Кохан приніс Україні першу медаль на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, який стартував 27 червня в Мадриді. Як повідомляє "Суспільне Спорт", легкоатлет став переможцем у метанні молота.

У змаганнях серед чоловіків Кохан продемонстрував найкращий результат — 81.66 м, що дозволило йому впевнено обійти суперників і втримати лідерство до завершення дисципліни.

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Українець розпочав виступ із кидка на 76.60 м, який став третім серед 15 учасників. Друга спроба виявилась невдалою, однак вже у третій Кохан метнув на 77.45 м, зміцнивши позиції в першій трійці.

У четвертій спробі спортсмен досяг рекордних для себе 81.66 м, що вивело його в одноосібні лідери. Дві останні спроби не поліпшили результат, але здобутого вистачило для "золота".

Зазначимо, що 81.66 м — це найкращий результат українських метальників за останні 21 рік. Востаннє аналогічну дистанцію подолав Олександр Крікун ще 29 травня 2004 року.

Це вже друга поспіль перемога Кохана на командному чемпіонаті Європи: торік він також здобув перше місце з результатом 77.03 м.

Нагадаємо, завдяки виступам у розіграші 2023 року, збірна України повернулася до першого дивізіону командного Євро-2025.

Новини спорту

Як повідомляв Главред, українська збірна зі стрибків у воду виграла дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Анталії та очолила загальний медальний залік. Дует Ксенії Бочек і Діани Карнафель дебютував на дорослому континентальному рівні з перемогою, набравши 276,84 бала і випередивши суперниць з Німеччини на 10,89 бала.

Крім того, Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві з художньої гімнастики з результатом 117,800 бала. Українська гімнастка випередила срібну призерку Стіліану Ніколову з Болгарії на 1,100 бала.

Також Андрій Ярмоленко офіційно оголосив про намір завершити кар'єру гравця. Легендарний футболіст "Динамо" та національної збірної України підтвердив, що сезон 2025 року стане для нього останнім у статусі професіонала.

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