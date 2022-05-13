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"Ніхто зі спортсменів не винен": легендарний футболіст зрадив Україну і оскандалився заявою

13 травня 2022, 21:25

Уродженець столиці України накинувся на гравця збірної України Олександра Зінченка.

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Анатолій Бишовець / Чемпіонат

Легендарний нападник київського Динамо Анатолій Бишовець висловив невдоволення через відмову російським футболістам виступати в чемпіонаті світу 2022 і Лізі чемпіонів.

Також Бишовець в подиві від відмови збірної Польщі грати зі збірною Росії в стиковому матчі відбору.

Уродженець столиці України, який вже 40 років проживає в Москві, також накинувся на гравця збірної України Олександра Зінченка, який закликав до повної ізоляції футболістів з РФ.

В інтерв'ю "Спорт уїк-енд" Бишовець назвав антилюдськими заклики одного з капітанів збірної України через вторгнення РФ в нашу країну. Він заявив, що російські спортсмени ні в чому не винні.

"Не можу зрозуміти Зінченка. Як можна говорити про те, що треба всіх російських гравців позбавити можливості грати за кордоном? По якому праву? Це що - людські закони? Головін і Міранчук повинні виїхати? Але ж вони не мають до подій ніякого відношення. Я не зрозумів, чому поляки відмовилися грати зі збірною Росії... Виходити на мундіаль такою ціною, таким способом і говорити, що вони підтримали Україну? Мені дуже боляче, що так відбувається. Що нас приносять в жертву, хоча ніхто зі спортсменів ні в чому не винен", – сказав Бишовець.

Нагадаємо, УЄФА не допустив російські клуби до участі в Лізі чемпіонів, Лізі Європи і Лізі конференцій, а збірну – до старту Ліги Націй.

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